Brojniji narod su muslimani i neki u FBIH žele bošnjačku tvorevinu

Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a BiH, odgovarao je danas nakon sjednice Predsjedništva BiH na pitanja novinara o svojim izjavama o “islamskoj državi”.

Novinari su Čovića upitali ko pravi islamsku državu od BiH?

“Ne znam u kom kontekstu ste postavili to pitanje, ali ako ste negdje prepoznali moje riječi u bilo kojem nastupu, ako je prepričavanje što je neko kazao da sam ja negdje kazao, onda ću vas zamoliti da meni takva pitanja ne postavljate. Uglavnom, 99 posto onog što neko izrekne nema veze sa stvarnošću. U jednom od razgovora koji sam ja imao zajedno sa drugom dvojicom kolega, a zadnji razgovor je bio u Briselu sa gospodinom Daulom, predsjednikom EPP-a, u mnoštvu ljudi smo razgovarali o prilikama u BiH. I onda pomalo odgovarali na pitanja koje je trebalo pojasniti gospodinu Daulu. Mi smo mu prije dolaska trebali ponuditi odgovor na rješenje problema koji imamo. U tom kontekstu na jedno od pitanja ja sam odgovorio da koncept građanskog uređenja BiH, kakvog neki zagovaraju u BiH, ja razumijem. Ali, pošto znam da postoje i oni koji svjesno kroz taj koncept vide organiziranje unitarne države, čak na pozicijama da to bude u konačnici država brojnijeg naroda, a kod nas je brojniji narod muslimani, jasno je da neki imaju tendencije da od prostora FBiH već danas imaju dominantno bošnjačku tvorevinu šta god pričali o tome, a sutra da imaju jednostavan plan koji potpuno odudara od ovog što mi javno pričamo i zalažemo se kada je u pitanju evropski put, obilježje BiH, multikulturalnost. Tamo kad sam to govorio bio sam vrlo pažljiv da nikoga ne povrijedim, ali sam vrlo jasno naznačio kako ja vidim prijetnje kao što neko drugi vidi prijetnje u BiH. Potpuno na drugačiji način i grubo iskorištena priča o kalifatu, islamskoj državi, što je već neko želio izvući iz toga da bi poentirao”, kazao je Čović.

Autor: N1