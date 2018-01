Bosanka među 18 najuspješnijih mladih ljudi u svijetu: U BiH sam pronašla svoj izazov

Direktor “Networksa” Ajla Fijuljanin iz Travnika uvrštena na listu 18 najuspješnijih mladih ljudi u svijetu.

“Šarnuli su moje ime na listu osamnaest najuspješnijih mladih ljudi u svijetu. Da živim bilo gdje drugo jedva bih dočekala to podijeliti. Ovako, u zemlji nadmenih superlativaca, posebnih i drugačijih, jedini uspjeh je ostati običan”, napisala je na svom Facebooku Ajla.

“Priča je krenula prije 3-4 godina kada je lista trebala biti u obliku knjige, ali organizatori su odlučili da lista dosegne dovoljan broj ljudi. A zatim je knjiga zamijenjena online listom. Meni je ova lista draga jer orgnaizacija radi sa mladim ljudima u preko 180 zemalja i sa kompanijama poput Facebooka, H&M, bankama itd”, rekla je Fijuljanin u emisiji “Novi dan” na televiziji “N1”.

Ona ističe da nije upoznata s tim ko je sve bio u konkurenciji, ali zna da su to osobe iz cijelog svijeta.

“Jedva čekam da pročitam njihove intervjue. Mene su odabrali kao prvu i javili su mi da je vijest premašila njihova očekivanja”, priča ova djevojka.

Fijuljanin smatra da sve u životu kreće iz kuće.

“Sve je to do odgoja. Koračala sam uvijek ka nečemu i nisam bježala. Šta god da se desilo, bilo gdje u svijetu, znala sam da imam svoj Travnik i svoju porodicu. Uvijek mi je to stajalo u glavi i u duši. Bilo je teško, ali karakterom sam znatiželjna osoba, sve sam radila iz znatiželje. Nisam uvijek imala neki cilj, ali sam pokušavala. Imala sam promašaja raznih. Naprimjer takmičenje u pjevanju, zatim u Meksiku sam se prijavila da glumim u nekoj seriji i bila sam pozvana… Ali porodica je uvijek bila iza mene i moja volja. Sa 16 kada sam otišla od kuće nisam sigurna da sam znala šta želim”, ispričala je ona.

Ona je prvu kompaniju registrovala prije šest godina u Njujorku, a ističe da se borila pune dvije godine, te da je njena ideja tada zaživjela.

“Jedan dio uposlenika je ostao u Njujorku, a nas troje osnivača smo prešli u San Francisko zbog blizine investitora. Kompanija je poslovala, ali sam se odlučila vratiti u BiH i tu je završila priča. Kompanija i danas radi”, kazala je Fijuljanin.

Sve više mladih odlazi iz BiH, a ova mlada Travničanka kaže da je u BiH pronašla svoj izazov.

“Ja sam među grupom ljudi koja misli da svi trebaju otići, ne samo iz BiH, nego iz bilo koje države na svijetu. Mislim da je to apsolutno moranje u ovom dobu u kojem živimo. Ja sam se odlučila vratiti, iako nisam morala. U BiH sam našla svoj izazov. Svaka zemlja ima problema, ali mislim da u BiH ima tlo podložno za mnoge stvari”, mišljenja je Fijuljanin.

Autor: N2