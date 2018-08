Bosanac preminuo nakon što je spasio muškarca koji se utapao u moru

Bosanac Senaid Išerić iz Ilijaša, preminuo je u nedjelju, 26. augusta dok je pokušavao spasiti mladića od utapanja na crnogorskom primorju, u Igalu.

Vijest o njegovoj smrti podijelilo je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata (NOR) Ilijaš, čiji je Išerić bio sekretar.

Ovaj heroj bio je i pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kada je u Igalu vidio mladića kako se guši u moru, priskočio mu je u pomoć, ali je nažalost, preminuo.

“S velikom tugom i velikim bolom obavještavamo članove i prijatelje našeg udruženja da je naš dragi sekretar Senaid Išerić preminuo (preselio na ahiret. Ova vijest nas je sve duboko potresla. Ostali smo bez velikog čovjeka i prijatelja, bez velikog druga i borca. Dragi naš druže, dragi prijatelju ni jedna riječ u ovom momentu ne može da opiše tugu niti prenese osjećanja koja se u ovom momentu isprepliću, od ljutnje što se to desilo tako do beskrajne tuge jer smo te izgubili”, navode iz Udruženja antifašista i boraca NOR Ilijaš.

Upravni odbor udruženja porodici Išerić izražava duboko iskreno saučešće povodom smrti svog prijatelja.

Informacije o dženazi bit će objavljene naknadno.