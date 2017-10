Bosanac Lice godine u Italiji

Prelijepi 17 godisnji gimnazijalac iz Tuzle, Adnan Lugavic, predstavnik Bosne i Hercegovine na svjetskom natjecanju The Look Of The Year 2017 odrzanom u talijanskoj Ichiai je pobijedio medju finalistima iz 50 zemalja planete.

Nadaren kosarkas, glumi u teatru i svira harmoniku. Govori engleski, talijanski i njemacki jezik. Clan je modne agencije Free Style.

Nakon oblasnog izbora, potpisao je dugogodisnji ugovor sa poznatom agencijom Model Scouting Office, cim je postao finalist izbora.

Titula mu dozvoljava ucesce u vrhunskim, svjetskim modnim dogadjajima i rad sa cuvenim brandovima : Prada, Dior Dolce&Gabbana, Chanel ili Armani.

Zensko Lice godine je mlada Brazilka Alicia Weiland, sto je vec prihvatila poziv da posjeti cijelu oblast juzno-istocne Europe.

Autor: Dzana Mujadzic