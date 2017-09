Bosanac koji radi kao inžinjer u Audiju: “Nekad poželim osnovati kompaniju u BiH, ali onda se sjetim koliko je to teško”

Mladi ljudi mahom odlaze iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljom i nekom možda sretnijom budućnosti. Puno češće zato što su primorani, nego što zaista to žele…

Mnogi od njih rade u medicinskim ustanovama, ili se bave nekim poslom za koji se nisu školovali u našoj državi. No, ne i Sabahudin Husić, koji je magistar elektrotehnike, a u Njemačkoj radi u svojoj struci, posao o kojem, vjerujem mnogi muškarci sanjaju, piše “Source“…

A gdje on tačno radi, šta radi i koji je zapravo njegov opis posla?!

“Završio sam elektrotehniku u Sarajevu, a radim u Erlangenu na potezu između Ingolstadta, gdje radim za Audi, te Sttutgarta – za Porsche, kao konsultant za razvoj nativnih aplikacija za premium segment VW koncerna. Posao obuhvata razvoj aplikativnih prototipa za fuziju standardnih funkcija automobila sa internet tehnologijama i dovođenje istih do serijske proizvodnje. U opis posla ulazi prvobitno razvoj koncepta sa OEM stranom, dogovor funkcionalnih karakteristika i grafičkog sučelja, implementacija do prodajnog modela. Sve ugrađene aplikacije moraju zadovoljavati određeni standard kvaliteta i sigurnosti, te zato podliježu strogim pravilima funkcionalne sigurnosti”, objasnio je Husić.

Sabahudina smo pitali kako je uspio dobiti posao u jednoj takvoj firmi, te kako zapravo izgleda jedan njegov radni dan.

“Posao sam otkrio preko profesionalne mreže i s obzirom na to da je opis posla odgovarao mojim interesima i kvalifikacijama, prijavio se, poslao CV i reference. Nakon nekoliko rundi razgovora za ispitivanje tehničkih i karakternih sposobnosti, potpisali smo ugovor da se što prije bacim na posao”, priča on, a što se tiče jednog uobičajenog radnog dana, ističe da to zavisi od etape projekta:

“Nekim dani počinju i završavaju u tehnološkom centru u fabrici, gdje se funkcije analiziraju i planiraju shodno prioritetu. Većina drugih dana počne sa sastankom sa svim uključenim stranama gdje se dogovara plan za dan. Tokom dana vršim sofversko uvezivanje funkcija prema tehničkoj specifikaciji i potrebne funkcionalne i grafičke adaptacije za različite marke i verzije automobila. S obzirom na to da radimo sa tzv ‘‘embedded‘‘ sistemima, koji su po svojoj prirodi ograničeniji od kućnih računara, često se desi da otkrijem neka tehnička ograničenja, koja nismo mogli predvidjeti i fazi planiranja. U tim slučajevima pristupamo adaptaciji funkcionalnosti s ciljem naboljeg mogućeg rezultata. Sama dinama posla može se zaključiti iz prethodnih rečenica, gdje je očigledno da su tri najvažnije stvari komunikacija, komunikacija i opet komunikacija”, objašnjava Sabahudin, dodajući da s obzirom na to da posao obuhvata veliku lepezu dužnosti i potrebu svakodnevne interackije sa velikim brojem ljudi, sasvim je normalno da je određena doza stresa svakako uključena, kao i kod svih poslova uostalom.

Sabahudin zaista radi posao kakav bi mnogi stručnjaci iz njegove branše mogli poželjeti. Ipak, sve to radi daleko od svoje kuće, pa ga često kako ističe, zna uhvatiti nostalgija, no njegov život u Njemačkoj, posao kojim se bavi, dovoljno su dobra stvarnost, da ipak se ne vrati ovdje i ne pokuša baviti se nečim drugim.

“Zna se desiti s vremena na vrijeme da mi padne na pamet ideja o povratku u BiH i osnivanju kompanije gdje bih pokušao upotrijebiti naučeno. Tu ideju nažalost brzo iracionaliziraju činjenice kao što je otežan poslovni ekosistem, teške mogućnosti naplate potraživanja, porezni sistem, zdravstveno, socijalno osiguranje i mnogi drugi faktori”, kaže Sabahudin.

A koja je njegova poruka svim mladim ljudima koji odlaze ‘trbuhom za kruhom‘, pa gdje ih život odnese?!

“Tu sve zavisi od mnogo faktora. Mislim da je svaka osoba koja je spakovala svoj život u nekoliko kofera i krenula pravac zapada da počne od nule, dobro izvagala sve mogućnosti i nema drugog izlaza. Ljudi su svjesni da život nije samo plaćanje računa do kraja i da se u međuvremenu mora živjeti. Rekao bih da je najbitnija stvar raditi ono što voliš i što te ispunjava, bilo to u Bosni sa nekim skromnijim životom ili negdje drugo za brdo para. Šta god odabrali, važno je znati da novac ne može zamijeniti prazninu u duši, ali da siguran socijalni status i redovno vodosnabdijevanje dobro dođu”, završava Sabahudin.

Za ljubitelje auta

S obzirom na to da o novim nadolazećim tehnologijama koje sada razvijaju, Sabahudin nije mogao pričati, zamolili smo ga da nam predstavi neki od projekata, te time zaokupi maštu svih zaljubljenika u auta.

“Svima mogu preporučiti da isprobaju nedavno predstavljeni novi model Audija 8, koji ostavlja bez daha kada je riječ o tehnološkim karakteristikama, te izgleda kao nešto iz budućnosti. Prvi put je predstavljen autonomni sistem vožnje trećeg nivoa koji omogućava samostalno navigiranje automobila kroz promet, sa dosad najnaprednijim sistemom za snalaženje u prostoru. Aplikacije omogućavaju korisniku novu dimenziju povezanosti sa vanjskim svijetom i bolji ugođaj same vožnje sa informacijama vezanim za putovanje, moguće stanje prometa ili informativne servise iz cijelog svijeta i to sve na do šest različitih ekrana raspoređenih po autu. Naprimjer sa novim hibridnim radio sistemom, moguće je pustiti neku bosansku radio stanicu i slušati je i do Stockholma ili Madrida, bez ikakvih prekidanja”.

Također poseban bih naglasak stavio na dvije nadolazeće revolucije, automobili na električni pogon i autonomna vožnja visokog nivoa, za koje smatram da će obilježiti 21. stoljeće. S obzirom na sve veći broj električnih i hibridnih automobila na ulicama, naš ekološki otisak se poboljšava smanjenom upotrebom fosilnih goriva. Naravno, tu još ima mjesta za napredak u pogledu isplative nadopune baterija i dometa, ali već je primjetno da smo daleko dospjeli u tom pogledu.

Koncept autonomnih automobila je tek u zaletu, jer imamo još dva nivoa autonomije za savladati do potpuno samostalnog vozila. U budućnosti će biti moguće koristiti prevoz bez ljudskog faktora, što znači daleko veći nivo sigurnosti u prometu, jer računalo može pratiti mnogo veći broj parametara i praviti dalekosežnija predviđanja. Posebno je fascinantna činjenica da su potpuno autonomni trkaći modeli kao što je Audijev Bobby postavili vremena na trkaćim stazama, gdje bi se dosta nas pošteno oznojilo da to dostignemo”.