Borio se za BiH, a sada se, bez marke u džepu, bori da preživi

Prijedorčanin, teško bolestan i dva puta operiran, sanja o tek 200 maraka stalnih primanja

Behzad Brkić (62), demobilisani borac Armije RBiH iz Čarakova kod Prijedora, 22 mjeseca borio se za svoju državu Bosnu i Hercegovinu, a sada, u miru, vodi još dvije svoje bitke. Jednu za zdravlje, gdje ne može bez skupih i prijeko potrebnih lijekova, a drugu da preživi.

Dobio šećer

I to bukvalno, jer on i supruga Senada mjesečno imaju tek stotinjak sigurnih maraka. Teško ih, jer je i sama bolesna, čisteći kuće zaradi Senada.

Zahvalni su Brkići i na tome, a da nije pomoći komšija i prijatelja, uvečer bi i češće lijegali gladni. A Bog zna kako bi Behzad platio i obično vađenje krvi. Zato i ne čudi što tokom razgovora s nama počesto zaplače. Teške su to suze. Teško je Behzadu, koji sanja dan kada će imati sigurnih barem dvjestotinjak maraka mjesečnih primanja.

– Operisan sam dva puta, u aprilu i maju prošle godine. Imam astmu, bez pumpice ne mogu, srce mi je za jednu trećinu veće, imam problema s jetrom, pritiskom, a na sve sam dobio šećer… Po noći me guši, probudi me, i za to mi treba lijek koji košta za mene povelikih 12 maraka. A sada me čeka najvjerovatnije još jedna operacija – nabraja svoju muku Behzad.

I opet plače, onim svojim teškim suzama. I izvinjava se što idu same, jer mu kao čovjeku naviklom da radi, teško pada situacija u kojoj se našao.

– Od tog „mog“ ministarstva jednom sam dobio 450 maraka, kada sam izlazio iz bolnice, i sad 252 marke, ovo što su svi dobivali. To je sve od 1995. do danas. Poslao sam im sve papire, pokušao riješitistatus, ali ništa. Značilo bi da imam barem nešto sigurno dok ne ostvarim penziju – kaže Behzad.

Teška jutra

Tiho dodaje da ga najviše pogađa nepravda.

– Neko ima plaću pet hiljada, a neko, poput mene, nema ništa. Ni marke. Na kraju mi je i svejedno, jer sam ja već gotov. Da nije moje Senade, s kojom u ljubavi i poštovanju živim 37 godina, ne znam šta bih – govori ovaj demobilisani borac, koji od muke koja ga je snašla teško može i spavati.

Najgore mu je buđenje, jutro i povratak u stvarnost koju bez tuđe pomoći ne može promijeniti.

Prikupljanje pomoći

Akciju prikupljanja pomoći za Behzada Brkića pokrenuo je na društvenim mrežama humanista i novinar Senudin Safić. I to je samo jedna od brojnih akcija koje je pokrenuo ne gledajući ni ko je ko, ni kako se ko zove.

– Nas stotinu sa po pet maraka možemo uraditi toliko da taj čovjek ne plače – kaže Senudin.

Oni koji žele pomoći Behzadu mogu ga pozvati na broj telefona 065/740-797. Novac mogu uplatiti i na račun u MF banci: 5722660000502575, a za devizne uplate, kod iste banke: SWIFT: MFBLBA22, IBAN: BA395722660000649918.

Autor: Avaz