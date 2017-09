Bomba koju je danas testirala Sjeverna Koreja pet puta jača od one koja je u Nagasakiju ubila 74.000 ljudi

BBC javlja da je u Sjevernoj Koreji danas testirana bomba pet puta snažnija od one bačene na Nagasaki, 9. avgusta 1945. godine. kada je ubijeno 74.000 ljudi.

Iako je Sjeverna Koreja 2005. obećala da će prekinuti svoj nuklearni program u zamjenu za pomoć u proizvodnji energije, 2006. je izvršila svoje prvo podzemno testiranje nuklearne bombe. Seizmička mjerenja su pokazala da je bomba bila znatno manja od onih koje je SAD bacio na Hirošimu i Nagasaki 1945. Iste godine je prvi put testirala i balistički projektil.

Vijeće sigurnosti UN-a odgovorilo je nametanjem opsežnih sankcija, na šta je Sjeverna Koreja nastavila sa svojom taktikom zavaravanja međunarodne zajednice. Nakon pregovora sa SAD-om, Južnom Korejom, Japanom, Rusijom i svojim glavnim trgovinskim partnerom i političkim saveznikom Kinom, potpisala je novi sporazum o demontiranju svojih pogona za proizvodnju nuklearnog oružja u zamjenu za pomoć u hrani i ostalim potrepštinama. Nakon što je ponovo odbila pristup inspektorima, 2009. je izvršila drugo testiranje nuklearne bombe, na što joj je VS UN nametnuo nove sankcije.

Kim Džong Un došao je na vlast kao 27-godišnjak nakon smrti svog oca 2011. te brzo i brutalno učvrstio svoju vlast. 2013. je pogubio svog ujaka Jang Song Taeka, koji je u zvaničnom saopštenju Pjongjanga opisan kao “odvratni ljudski šljam, gori od psa, koji je počinio tri puta prokleta djela izdaje”.

Iste godine je izvršio treće nuklearno testiranje, koje je njegova komisija za nacionalnu odbranu otvoreno opisala kao pripremu za skoru “totalnu akciju” protiv SAD-a, “zakletog neprijatelja korejskog naroda”. 2016. je izvedeno četvrto i peto testiranje – ovo peto bilo je najveće do danas, s bombom za koju se procjenjuje da je bila snažna kao ona bačena na Nagasaki – 10 do 20 kilotona.

Posljednja prepreka sposobnosti Sjeverne Koreje za nuklearni napad je tehnologija lansiranja nuklearne bojeve glave na balističkom projektilu. Iako je već uspješno lansirala više balističkih projektila (posljednji u julu ove godine), a američka obavještajna agencija DIA smatra da ima i bojevu glavu dovoljno malenu za instaliranje na projektil, ne zna se može li ona “preživjeti” lansiranje u svemir i ponovni ulazak u atmosferu nadomak cilja. Stručnjaci procjenjuju da bi Pjongjang mogao da ima potpuno funkcionalni interkontinentalni balistički projektil s nuklearnom glavom već do 2020. godine.

Bitni datumi sjevernokorejskog nuklearnog programa, od prvih napetosti 1989. do sad:

– 1989. satelitski snimci

– Američki satelitski snimci otkrili su postojanje nuklearnog centra u Jongbjonu, sjeverno od Pjongjanga. Vašington je optužio Sjevernu Koreju da razvija nuklearno oružje, što je komunistički režim opovrgnuo.

– 1994. umro Kim Il Sung

– 21. oktobra, tri mjeseca posle smrti sjevernokorejskog čelnika Kim Il Sunga kog je zamijenio sin Kim Džong Il Pjongjang je s Vašingtonom potpisao bilateralni sporazum. Sjeverna Koreja se obavezala da će ukinuti svoj vojni nuklearni program u zamjenu za gradnju civilnih reaktora.



– 2002.-2003. raskid odnosa

– U oktobru 2002. Vašington je optužio Pjongjang da ima tajni program obogaćivanja urana, kršeći time sporazum iz 1994. U decembru, Sjeverna Koreja protjerala je inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). U januaru 2003. povukla se iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, a u junu priznala da želi da razvije nuklearno oružje. Dvije godine kasnije objavila je da ga posjeduje.

– 2006. prvi test

– Sjeverna Koreja sprovela je 9. oktobra prvi nuklearni test. Vijeće sigurnosti UN-a izglasao je uvođenje sankcija, koje su proširene u nekoliko navrata. U junu je Sjeverna Koreja izvela eksperimentalna lansiranja sedam projektila, uključujući projektil dalekog dometa Taepodong-2.

– 2007. nafta u zamjenu za razoružanje

– Pjongjang je 13. februara pristao da ukine svoj nuklearni program i primi inspektore IAEA-e u zamjenu za milion tona goriva i skidanje sa američkog spiska terorističkih država. U maju, IAEA je objavila da je nuklearni kompleks u Jongbjonu zatvoren.

– 2009. novi raskid odnosa, drugi test

– Sjeverna Koreja lansirala je 5. aprila raketu dalekog dometa koja je pala u Tihi okean. Za Vašington, Tokio i Seul, riječ je bila o prikrivenom testiranju projektila Taepodong-2. Pjongjang je napustio pregovore s pet velesila (Južna Koreja, Kina, Rusija, SAD i Japan) pokrenute u avgustu 2003. Odlučio je da reaktivira svoj nuklearni program i prekine suradnju s IAEA-om. Sjeverna Koreja objavila je 25. maja da je “uspješno” izvela drugi podzemni nuklearni test.

– 2011. Kim Džong Un

– Kim Džong Il umro je 19. novembra. Njegov mlađi sin Kim Džong Un, mlađi od 30 godina, preuzima njegovo mjesto.

-2013. treći test

– Sjeverna Koreja izvodi 12. februara treći podzemni nuklearni test, manjih razmjera.



– 2016. četvrti i peti test

– Sjeverna Koreja izvodi 6. januara četvrti podzemni nuklearni test. Tvrdi da je testirala hidrogensku bombu, u šta je većina stručnjaka sumnjala. VS UN usvaja do tada najstrože sankcije protiv Pjongjanga. Pjongjang je potom 9. septembra objavio da je izveo peti nuklearni test, male nuklearne bojne glave koja se može staviti na projektil. To je bio “najsnažniji” test do tada, po Seulu.

– 2017. Tramp protiv Kima

– Američki predsjednik Donald Tramp poslao je 8. aprila prema Korejskom poluostrvu nosač aviona Karl Vinson, u pratnji tri ratna broda, nakon što je Sjeverna Koreja ispalila balistički projektil u Japansko more.

Autor: Avaz.ba