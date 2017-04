Bokser Haris Dzindo karijeru gradi u Danskoj: U BiH po mom misljenju postoje samo 3 sampiona

Haris Džindo, prvak Danske u olimpijskom boksu koji je nedavno prešao u profesionalne boksere, priprema se za mečeve koji ga čekaju 20. maja u njemačkom gradu Karlsruhe i 3. juna u poljskom Galdapu.

The Gentleman from Bosnia, kako ovog dvadesetšestogodišnjeg boksera rođenog u Sarajevu nazivaju u Danskoj, u dosadašnjoj profi karijeri ima dvije pobjede u dva meča, a vrijedno radi i trenira kako bi se našao u društvu najboljih.

Stručnjaci ga već nazivaju jednim od najperspektivnijih boksera evropskog kontinenta, a naš borac koji danas živi u Kopenhagenu osvrnuo se i na stanje u bh. boksu.

– Bog mi je dao talenat, do mene je da ga opravdam. Imam dobar tim i strukturu oko sebe i nemam apsolutno izgovora da se ne trudim. Kada je u pitanju domaći boks u biti imamo dosta lažnih šampiona i foliranata. U BiH po mom mišljenju postoje samo 3 šampiona- Damir Beljo kao najveće ime, a tu još ubrajam Emila Markića i Slađana Janjanina. Ne gledam na druge, do mene je da dam sve od sebe, i siguran sam da uz pošten rad mogu da dođem do samog vrha, kaže Džindo.

Za Harisovu karijeru zadužen je Dalibor Ban, bivši menadžer Damira Belje, i jedan od najuspješnijih ljudi u profiboksu koji dolaze sa naših prostora, a koji trenutno vodi čak četiri borca koji se nalaze među prvih deset boraca na svjetskoj ranglisti.

– Haris Džindo je kulturan i pametan momak koji ima veliki potencijal. Otvorit ću mu sva vrata prema vrhu. Mislim da će iskoristiti svoju šansu i uskoro ćemo ga zasigurno na malim ekranima gledati u borbama za velike titule. Već imamo ponude iz Engleske i Amerike za njega, ali idemo pametno korak po korak. Imamo veliku podršku generalnog sponzora, američke kompanije pića Energy 9 MM, kojima je Haris i zaštitno lice na evropskom tržištu, govori Dalibor Ban.