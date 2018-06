Bizarna borba u UFC-u: Borac sam sebe nokautirao (VIDEO)

Nevjerovatna scena dogodila se prethodnog vikenda u UFC-u, kada je Jarred Brooks nokautirao samog sebe i tako donio pobjedu debitantu Joseu Torresu.

Tačnije, Torres je trijumfovao tehničkim nokautom, iako je Brooks dominirao tokom cijele borbe, a od početka se bolje kretao i bio precizniji u svojim udarcima.

Cijela bizarna situacija dogodila se tokom druge runde, kada je Brooks uhvatio i podigao Torresa u klinču. Nakon toga očekivao se strahovit udarac o pod, ali je Brooks počeo gubiti ravnotežu, te je u lošim uslovima pokušao slam na leđa. Tijelo protivnika je, ipak, bilo jače, te je Brooks prvi udario glavom o pod, što je rezultiralo automatskim nokautom.

Na taj način Brooks je sebe eliminirao iz borbe, te je sudija prekinuo meč.

