Biopic o Britney Spears na tv “Lifetime”

Publika odusevljena, slijedbenici takodjer

Novost je odusevila ljubitelje glazbenog izraza interpretatorice “Baby One More Time” jer je televizija “Lifetime” upravo objavila izlazak biopica o karijeri Britney Spears, kojoj se projekt ne dopada! Televizijski film od dva sata ce se predstaviti pocetkom slijedece godine na “Lifetimeu” sa Natashom Basset u glavnoj ulozi, poznatoj iz filmova “Hail Caesar” i “Rake”. Odgovorni iz televizijskog kanala su objasnili kako su zelili poci tragom pjevacicinog postojanja od pocetaka u Louisiani, preko raskida sa Justinom Timberlakeom do fotografijama na kojima se vidi da vozi automobil sa djetetom u krilu.

Godinama medijski veoma pracena Britney Spears je ipak uspjela prevazici vatrenu spiralu i uspostaviti distance aktualnog imagea, i haoticnog odnosa s ocem njezinih sinova, Kevinom Federline.Uprkos mnostvu problema u osobnom zivotu, pjevacica je prodala 200 milijuna albuma, uspjevsi sacuvati fanove i ljubav publike, uvijek potrvrdjenu i iskazanu.

Zato je pop-star odbila biopic sto je podsjeca na neuspjehe i ponasanje koje zeli zaboraviti i zauvijek udaljiti. Njezini glasnogovornici su izjavili da pjevacica -Ne zeli ucestvovati u projektu koji je odbila”!

Cekajuci tv film, ljubitelji Britney Spears su pohitali kupti njezin deveti album “Glory”, upravo izasao u prodaju.

Autor: Dzana Mujadzic / Vijesti-x.com