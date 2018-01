Bihać danas najtopliji grad u BiH: Izmjereno 12 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme s kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom, a najtopliji grad nije bio na jugu već na sjeverozapadu naše zemlje.

Do kraja dana i u večernjim satima snijeg ili susnježica mogući su i u nizinama centralne i istočne Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su:

Bjelašnica -5, Ivan-sedlo 0, Tuzla 2, Sarajevo, Gornji Vakuf i Livno 3, Gradačac, Brčko i Bugojno 4, Mostar 6, Grude, Sanski Most, Široki Brijeg 7, Neum 9 i Bihać 12 stepeni.

U ponedjeljak, 22. januara, u Posavini, Krajini i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne ujutro će biti pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana.

U jutarnjim satima, ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne, moguće je provijavanje slabog snijega. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnje temperature od -6 do 0, na planinama do -12, na jugu od nula do pet stepeni, a dnevne od -1 do pet, na jugu od četiri do devet stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

