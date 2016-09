BiH: Drastičnijim kaznama do sigurnijih cesta!

Vijeće ministara na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta BiH usvojilo je Nacrt zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međunentitetskom cestovnom prijevozu na prijedlog Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH, čime je napravljen značajan korak ka konačnom usvajanju ovog zakonskog rješenja.

Osim toga, jednoglasno je, u prvom čitanju, usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Podrška razvoju

S obzirom na to da BiH dugo nije imala efikasne mehanizme naplate kazni za počinjene saobraćajne prekršaje, donošenje novog zakona prvenstveno se odnosi na kaznenu politiku te se očekuje da će brzina kažnjavanja, naplata i samim tim svrha kažnjavanja biti do kraja zadovoljene. Jer, zbog sve većeg broja žrtava na cestama u BiH, kao i ogromne materijalne štete, cilj usvajanja novog zakona jeste povećati sigurnost vozača. Kako nam je kazao Ismir Jusko, državni ministar saobraćaja, riječ je o dva izuzetno važna strateška zakona.

– Usvajanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, zakonodavstvo u oblasti međunarodnog prijevoza bit će prava podrška daljnjem razvoju ove privredne grane BiH, posebno u dijelu adekvatnog suzbijanja štetnih pojava u ovoj oblasti, prije svega rada nacrno. S druge strane, temeljitim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja želimo kaznenu politiku podići na najviši nivo – istakao je Jusko.

Za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorištenje zaštitnog pojasa predviđene su kazne u iznosu od 100 do 300 KM, što je znatno više od dosadašnje kazne koja je iznosila 30 KM.

Uzrok smrtnosti

Budući da je neprilagođena brzina najčešći uzrok smrtnosti na bh. cestama, za prekoračenje brzine predviđene su kazne u iznosu od 400 do 1.000 KM, a istu novčanu kaznu platit će vozači koji odbiju alkotestiranje ili imaju više od 1,5 promila alkohola u krvi. Za sve one koji voze neispravan automobil predviđene su kazne u iznosu od 100 do 400 KM, kao i za one koji prevoze dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu.

Za vozače bicikala, prihvatanjem ovog prijedloga, neće biti obavezno korištenje zaštitnih kaciga. Analizom problema koji su se javili kod primjene ovakve odredbe izveden je zaključak da takva odredba destimulativno utječe na obim korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva.

Također, cijeneći funkciju izvedenih dnevnih svjetala na vozilima kao ekonomičnije alternative kratkim svjetlima, predložena izmjena u novom zakonu ogleda se u mogućnosti korištenja dnevnih umjesto kratkih svjetala.

Utjecati na smanjenje štetnih posljedica

Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH očekuje da će izmjene i dopune, stupanjem na snagu, u velikoj mjeri doprinijeti podizanju opće saobraćajne kulture na mnogo viši nivo nego danas te pozitivno utjecati na smanjenje štetnih posljedica saobraćaja, prvenstveno putem smanjenja broja osoba nastradalih u saobraćajnim nezgodama na putevima u BiH, navodi se iz Ministarstva.

Autor: Avaz.ba