Biće i snijega: Vremenska prognoza za nedjelju, ponedjeljak i utorak

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredna tri dana u Bosni i Hercegovini.

PROGNOZA VREMENA ZA 29.10.2017 (nedjelja)

– U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno oblačno. U drugoj polovini dana prolazno jače naoblačenje sa sjevera koje će od poslijepodnevnih sati prema kraju dana preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, na planinama snijeg. Prije podne vjetar umjerene jačine jugozapadnog smjera, na momente sa pojačanim udarima juga. Sa dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na zapad i sjeveorozapad. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu od 5 do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 30.10.2017 (ponedjeljak)

Zanima li vas ovo? Borba protiv moždanog udara u Tuzli

– U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 11, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 31.10.2017 (utorak)

– U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokve moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu od 2 do 5, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 11, na jugu zemlje od 12 do 16 stepena.