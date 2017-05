BH delegacija u Cannesu

Lokalna tema medjunarodne prodje

Mladi nizozemski reditelj Stijn Bouma iz gradica Hoorna, 27 godisnji student zavrsne godine Sarajevske Filmske Akademije u svijetu poznate kao Film Factory Bele Tarra, ucestvovao je u zvanicnom programu “Cinéfondation” , najpozantijijeg filmskog festivala u svijetu, sto se po 70 put odrzao u Cannesu.

Kratkometrazna fikcija od 22 minute bila je medju 16 ostvarenja odabranih za prestiznu platformu, sto je upravo proslavila dva destljeca postojanja. Kada se zna da je uradke uputilo 2600 kandidata, uspjeh sarajevskog studenta je istinski i veliki. Film “Lejla” je upecatljiva koprodukcija Akademije i “Alchimic filma”, koji je autor oformio sa jos dva prijatelja iz Nizozemske.

-Ostvarenje je najprije, istinski “hommage” gradjanima Sarajeva, njihovim nastojanjima i teznjama ka boljem postojanju.- objasnio je reditelj za vrijeme razgovora, uprilicenog odmah nakon projiciranja zvanicne selekcije, u dvorani Bunuel, na petom katu raskosne, kanske Palace festivala. Sretna je okolnost, istakao je reditelj- da je SFA zahtijevala ne profesionalne glumce pa je Lejla Hadzic, studentica cetvrte godine farmacije podarila glavnom liku posebnu originalnost, spontanost i svjezinu. Njezina vrhunska interpretacija djevojke iz Fast Fooda koja prodavajuci raznjice, susrece Vedada- u tumacenju Vedada Terzica, sto je usmjerava ka sretnijem postojanju, privlaci. Ali morala je ostaviti rodni grad i oca, koji nakon izceznuca majke nema vise nikoga da podijeli preostale dane.Slobodan Cabakovic je liku podario ubjedljivost i neponovljivu realnost.”Lejla” je bila slavljena i na sedmom izdanju holandskog “Ultrich Film Festivala”.

Aktualni program “Cinéfondation” odabrao je poznati scenarist, reditelj i producent rumunjskog porijekla, Cristian Mungiu, dvostruko nagradjen u Cannesu. Najprije je 2007 godine dobio Zlatnu palmu za drugi dugometrazni film “Cetiri mjeseca, dvije nedjelje i dva dana”.Dva proljeca kasnije vraca se u Cannes kao scenarist, korealizator i producent filma “Price zlatnog doba”.Scenarist i reditelj ostvarenja “Iznad uzbrdica”, dobiva 2012 godine priznanje za najkvalitetniji scenario i dvostruku nagradu za zensku interpretatoricu. Bio je clan kanskog zirija 2013, pod predsjednistvom Stevena Spielberga. “Matura”, cineastov peti igrani film dobio je prosle godine, takodjer na Medjunarodnom Filmskom Festivalu u Cannesu, priznanje za nauspjesniju reziju.

Stijn Bouma ce i slijedeci film, ujedno i diplomsko ostvarenje, takodjer snimati u Sarajevu, sa profesionalnim interpretima Salihom Poilo, Majom Izetbegovic, Izudinom Bajrovicem, Anom Miom Milic i Saninom Milanicem. Djevojcica Amna Bajric tumaciti ce kcerku glavnog junaka, ratnog djeteta opterecenog teskim i upecatljivim uspomenama blokade grada koji je zaboravio izgled, nedavno preminule supruge. Ostvarenje ima radni naziv “Pronadjena sjecanja”.

Lejla Hodzic glavna protagonistkinja bh filma pokazanog na 70 Cannesu je iskreno priznala, kako je iznenadjena dogadjajima. Posebno grandioznoscu najznacajnije smotre planetarne sedme umjetnosti i zvijezdama koje je napokon, vidjela-uzivo!

Smotra bh producenata u Cannesu

-Nisam mogla ni sanjati da cu jednog dana biti dio velike manifestacije i na izvjestan nacin, izjednaciti se s ostalim interpretima. Ne mislim se profesionalno baviti filmom ali ako me reditelji pozovu u casting, necu ih odbiti-istakla je simpaticna i nenametljiva buduca apotekarica, odabrana glumiti glavnu junakinju medju 20 kandidatkinja.

“Lejla” ce se predstaviti s ostalim ostvarenjima “Cinéfondation” u kinu Cinéma du Panthéon 30 pa u Francuskoj kinemateci u Parizu, u dvorani Jean Eipstein, 31 svibnja i prvog lipnja.

Na 70 izdanju Festivala u Cannesu bili su i producent Zoran Galic iz Banjaluke, direktor i osnivatelj kuce “Vizart films”, Armin Hadzic zaduzen za kordinaciju CineLinka, SFF-a i Amra Baksic- Camo koja sa galskim producentom Marcom Stanimirovicem, direktorom produkcije “Monkey Pack Film” djeluje za finansiranje prvog dugometraznog, igranog ostvarenja Ene Sendarijevic iz Nizozemske, koja je kao mala djevojcica iz Odzaka izbjegla u zapadni dio Starog kontinenta. Mlada cineastica je prosle godine predstavila “Import” u programu “Petnaestorice reditelja” pa dobila posebno imenovanje zirija.

Galic,Jajcanin nastanjen u Banja Luci je bio medju 20 odabranih uzvanika kanskog “Film marketa” posto je BiH po drugi put bila zastupljena u programu “Producers of the Move”. Predlozila ga je Udruga filmskih radnika BiH pa je aktivno ucestvovao u 18 programu sto se ostvarivao od 18 do 23 svibnja.Producenti su predstavljali osobne projekte na posebno organiziranim prezentacijama, medju kojima su bili i razgovori sa predstavnicima cuvenog koprodukcijskog fonda Eurimages. Uvjeti za ucestvovanje u “Film marketu” podrazumjevali su da kandidat posjeduje iskustvo u medjunarodnim koprodukcijama. Galic je za vrijeme sestogodisnjih aktivnosti realizirao i producirao ostvarenja koja su ucestvovala na vise od 60 festivala i smotri sedme umjetnosti, nagradjenih sa 18 medjunarodnih i 11 nacionalnih priznanja.Primjecena je i mlada Tuzlanka Amra Hadzihafizbegovic, producentica i umjetnicka agentica svog slavnog oca- Emira.

Cineastice Jasmila Zbanic i Ines Tanovic su takdjer bile u Cannes-u, radi susreta koji bi mogli doprinijeti realizaciji, njihovih buducih filmskih ostvarenja.

Autor: Dzana Mujadzic