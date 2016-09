Banka matičnih ćelija Future Health dobila AABB akreditaciju

Future Health je sad najakreditovanija banka matičnih ćelija u BiH i na svijetu

Sarajevo, 14.09.2016 – Future Health, banka za pohranu matičnih ćelija koja djeluje i na području Bosne i Hercegovine dobila je svjetski priznatu AABB institucionalnu akreditaciju. Ovo je potvrda izvrsnosti i čini Future Health najakreditovanijom institucijom za pohranu matičnih ćelija u svijetu u ovom trenutku.

“Sa ponosom mogu reći da je Future Health sada najakreditovanija banka matičnih ćelija u BiH. Prestižnu AABB akreditaciju mogu dobiti samo banke koje promoviraju najviše standarde za medicinske, tehničke i administrativne performase, naučna istraživanja, kliničku upotrebu i edukaciju i sretni smo da je naš rad svjetski prepoznat i nagrađen. Ovo je jedna od najtraženijih akreditacija među bankama matičnih ćelija, a mi u Future Healthu radosno dodajemo AABB našem postojećem, impresivnom popisu prestižnih akreditacija”, kaže Lejla Mujanović, dipl.ing. genetike i Country Manager Future Healtha za Bosnu i Hercegovinu.

AABB akreditacija, koju izdaje American Association of Blood Bank, dodjeljuje se za izvrsnost u pohrani matičnih ćelija, te je jedan od pokazatelja da banka matičnih ćelija osigurava kvalitet tokom cijelog procesa, od prikupljanja do pohrane, odnosno do transplatacije, ukoliko se ukaže potreba za tim.

AABB institucionalna akreditacija je svojevrsna potvrda i građanima BiH koji su se već poklonili svoje povjerenje Future Healthu, te razlog više za odabir upravo ove banke matičnih ćelija kod onih koji tek razmišljaju o pohrani.

Future Health je privatna porodična biobanka (banka krvi) specijalizirana za obradu i pohranjivanje krvi i tkiva pupčanika koja pohranjuje uzorke matičnih ćelija u Velikoj Britaniji i Švicarskoj. Sa više od 115,000 uzoraka iz preko 75 različitih zemalja, potvrđuje da je uzorak procesiran i pohranjen u iskusnoj banci od povjerenja.