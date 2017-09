Banja Luka: Učenik donio dimnu bombu u školu da zastraši učiteljicu

Učenik trećeg razreda područnog odjeljenja Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić” u banjalučkom naselju Česma izazvao je incident, jer je u školsko dvorište donio dimnu bombu, koju je, po svemu sudeći, namjeravao da unese i u učionicu.

Riječ je o predmetu koji, kako je tokom intervencije utvrdila Civilna zaštita, ne može eksplodirati jer nema ni punjenje ni “kašiku”, ali je ovaj nesvakidašnji događaj, u svakom slučaju, uznemirio roditelje, prenose Nezavisne.

– Majke đaka, koje su u školsko dvorište došle prije mene, kažu kako je govorio: ‘Sada kad ovo stavim učiteljici na sto ima da mi da sve petice i do 5. razreda neći morati ništa učiti – kazala je majka dvoje učenika ove škole.

Upravo ta žena je slučajno otkrila da je mališan pred školu donio spornu napravu.

– Oko 14.20, dok sam stavljala užinu u torbu mog sinčića, prišao mu je taj dječak, te sina upitao da li se boji – priča ta Banjalučanka.

Vidjela je da je dječak jednom rukom držao nešto, a njenom sinu se unosio u lice.

– Ja na prvu nisam ni obraćala pažnju šta drži u rukama, ali sam vidjela da je taj predmet sakrio iza leđa. Zatim je nekoliko mališana oko njega napravilo živi zid, da se ne bi vidjelo šta on radi, a on je istovremeno to što je imao stavljao u torbu – priča majka.

Majke nekoliko mališana tada su se zapitale šta to dječak drži i jedna od njih je izgovorila: “Je li ono bomba kod njega u rukama?”

– Ja sam rekla da ne znam, ali ću vidjeti šta je. Otišla sam do njega i rekla mu da mi da to što ima u torbi. Nevoljno je izvadio i tada sam vidjela da je u pitanju bomba – naglašava ova Banjalučanka.

O svemu su ubrzo obaviješteni školsko osoblje te Civilna zaštita, koja je napravu izuzela. Učenik je, prvo ustvrdio da mu je napravu dao jedan drug na putu do škole, a zatim je počeo da plače.

Tatjana Vilendečić, direktorica Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić”, u izjavi za Nezavisne potvrdila je da se ovaj incident dogodio, dodajući da slijedi razgovor s učenikom i članovima njegove porodice.

– Mi smo od Civilne zaštite dobili informaciju da je ta naprava bezopasna odnosno prazna. Međutim, razlog zbog kojeg je dijete donijelo taj predmet među ostale mališane biće predmet rada stručne službe škole – kazala je Vilendečić, dodajući da će nad tim dječakom, koji ima primjerno vladanje, biti pojačan pedagoški rad.

U Policijskoj upravi Banja Luka su potvrdili da su upoznati s ovim događajem, te da je u toku rad na utvrđivanju svih okolnosti.

Autor: Nezavisne.com