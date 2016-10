Balvan usmrtio radnika u Borkovićima kod Banjaluke

Radnik banjalučke firme “Nađa eksport-import” Nedeljko Gustovarac (43) iz Banjaluke poginuo je kada ga je udario balvan koji se skotrljao s lagera ove firme u Borkovićima kod Banjaluke.

Radnici pomenute firme kažu da se sve desilo kada je Gustovarac prolazio ispod mjesta gdje se istovaraju trupci.

– Ispod lagera je strmina. On je hodao tim dijelom i nešto gledao kada se iznenada sa lagera skotrljao balvan. Dok je on to uočio, trupac ga je već sustigao i prešao preko njega kao valjak – kazao je jedan od radnika pomenute firme ne želeći da mu pominjemo ime.

Prema njegovim riječima, odmah su dotrčali do kolege kako bi mu pomogli i odvezli ga u bolnicu.

– Davao je znake života sve do dolaska u Službu hitne pomoći. Tu je ubrzo podlegao povredama – rekao je ovaj radnik.

U banjalučkom Centru javne bezbjednosti su potvrdili da se nesreća desila i kazali da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela. Nisu mogli navoditi detalje.

U banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu su istakli da će više detalja moći reći nakon što dežurni tužilac završi uviđaj i istragu.

Nastradali Gustovarac već dugo radi za firmu “Nađa eksport – import” i uglavnom je vozio kamione. Njegovi poznanici i radne kolege kažu da je bio dobar radnik i kolega.

Autor: Glas Srpske