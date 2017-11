Bakir Izetbegović: Nikome ne prijetim, branim svoju zemlju

Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA, danas je prisustvovao na obilježavanju 25. godišnjice formiranja 4. korpusa Armije RBiH u Mostaru.

Nakon polaganja cvijeća i učenja Fatihe on se obratio medijima, te je prokomentirao i izjave iz nedavno objavljenog intervjua za DW, a koje su izazvale mnoge reakcije.

“Ona je očigledno u Srbiji dimna zavjesa za nešto. Možemo nagađati, da li je to presuda Mladiću, NATO ili šta. Ne bih da nagađam zašto su ovakvu galamu digli u Srbiji.Predsjednik Vučić i njihov nacionalni savjet su spustili loptu i to je dobro. Ovdje u BiH je to pokušaj da se ušutka bh. patriotska strana. Da se legalizuju teme o paradržavama, cijepanju BiH, referendumima, nagrađuju ratni zločinci, proslavljaju datumi vezani za agresiju na BiH a da bh. strana šuti i mlako odgovara”, kazao je Izetbegović.

Dodaje da “na tvrde poruke koje idu u smislu podjele može se imati samo tvrd odgovor”.

“Nije prijetnja kazati da ćete braniti svoju zemlju, prijetnja je kad kažete da ćete rasturiti vlastitu zemlju. Ne može se moj odgovor tretirati kao prijetnja, prijete oni koji govore o referendumima, nagrađuju Krajišnike, Karadžiće i po ratnim zločincima nazivaju škole”, poručio je on.

Odgovarajući dalje na pitanja novianra cijeni da Savez za bolju budućnost (SBB) neće izaći iz koalicije te da samim tim neće biti potrebno da SDA i HDZ traže novog koalicionog partnera.

“To nije moguće. Mislim da ministri iz SBB-a neće izaći iz koalicije, jer bi prije ministara trebalo da izađu ljudi iz upravnih odbora, agencija, raznih institucija gdje je SBB smjestio svoje ljude. Ako hoće da izlazi iz koalicije treba da krene od dna prema vrhu, a ne od vrha prema dnu”, kazao je Izetbegović.

Autor: Radiosarajevo.ba