Automobilom se zaletio u jezero: Pokušavali su ga spasiti, nije htio da izađe

Tijelo Zorana Jovanovića (35) iz Dragova kod Rekovca u Srbiji jučer su iz obližnjeg jezera izvukli ronioci MUP-a.

Prema pričama mještana, on se utopio kada se automobilom namjerno zaletio i upao u jezero u nedjelju oko 20 sati, piše Blic.

– Nas trojica smo pecali na jezeru kada je naišao Zoran kolima. Stao je prednjim točkovima do vode i otvorio prozor. Dozvali smo ga, videli smo da ima namjeru da ide autom u vodu, dovikivali da to ne radi, da ne pravi budalu od sebe. On nam je rekao: „Šta vas briga šta ću da radim“, opsovao i krenuo autom u najdublji dio jezera – pričaju ribolovci koji su se zatekli na jezeru.

Kako pričaju, jedan od njih je skočio do davljenika.

– Razbio je prednje staklo na vozilu, ali Zoran se čvrsto držao za volan. Nije htio da izađe i ubrzo ga je voda potopila – pričaju ribolovci.

U nevjerici da je jezero odnijelo još jedan život, mještani se vode mišlju da je ukleto.

Ovo jezero u selu Dragovo kod Rekovca poznato je po još tri utapanja. Ranije su stradali mladići koji su htjeli da se kupaju, ali ih je hladna voda presjekla, a srce nije izdržalo.

Inače, prve komšije kažu da je u alokoholisanom stanju Zoran zlostavljao porodicu, suprugu i dvoje dece.

– Stalno je pričao o vojnom roku koji je proveo u Bujanovcu 2000. ili 2001. godine. Poslije toga se promijenio, počeo je mnogo da pije. Bujanovac mu je bio stalno pred očima – kažu komšije.

Očevici kažu da je cijelog dana bio nasilan.

– Velikom brzinom izletio je autom iz dvorišta oko 14 sati, javio sam mu se, ali on je bio van sebe i rastrojen, nije me primijetio. Njegova supruga mi je kazala da joj je rekao da je pio. U toku dana on se peo na krov štale sa lancem u rukama, pretpostavljamo da je htio da se objesi, ali je odustao. Zatim je opet ušao u automobil, veoma brzo vozio kroz selo, čak je mogao dijete da zgazi i otišao ka jezeru – pričaju mještani Dragova.

Oni navode da je utopljenik već bio liječen zbog problema s alkoholom, a nedavno je ponovo upućen na liječenje.

– Zoran je ranije pričao da će da se ubije ili iz puške ili će da utopi u jezeru. Policija mu je oduzela oružje, jer je pravio problem po selu. Vozio sam ga do pumpe da uzme gorivo, poslije sam ga video kako autom prolazi kroz selo u pravcu jezera – priča komšija.

Autor: Blic.rs