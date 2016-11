Authority Partners organizuje DEV Talks u Sarajevu

Authority Partners poziva sve IT stručnjake željne sticanja i širenja znanja o najnovijim temama iz IT svijeta, da prisustvuju DEV Talks eventu koji će se održati u subotu, 19. novembra 2016. godine u Pino Nature Hotelu na Trebeviću sa početkom u 10:00h.

Authority Partners je u junu 2016. godine pokrenuo seriju evenata pod nazivom DEV Talks, koji za cilj imaju širenje znanja unutar IT zajednice i okupljanje stručnjaka oko najaktuelnijih tema iz oblasti informacionih tehnologija. Prvi event u ovoj seriji je uspješno održan 9. juna 2016. godine u Tuzli. Više informacija o ovom eventu možete pronaći na: http://authoritypartners.com/home/dev-talks-tuzla/event/

Posjetitelje DEV Talks-a u subotu očekuju tri sata zanimljivih prezentacija i diskusija na teme: Making of Great Domain Models, Migration of Angular 1 Applications to Angular 2 i Microsoft Azure Infrastructure Soultions. Druženje će se nastaviti uz ručak i kafu u ugodnom ambijentu Pino Nature Hotela.

Ne propustite priliku za jedinstveno druženje IT stručnjaka, širenje znanja, diskusiju o najnovijim temama iz IT svijeta, dobru zabavu i uživanje u prirodi i svježem zraku! Za više informacija o eventu i registraciji, posjetite: http://authoritypartners.com/home/dev-talks-sarajevo/event/.

Kontinuirana stručna edukacija uposlenika kao i promocija i širenje znanja unutar IT zajednice su neke od temeljnih vrijednosti koje se njeguju u Authority Partners-u. Stoga je i učešće u svim DEV Talks eventima besplatno, jer kako poslovica kaže – ”Učeći druge, učimo i mi sami”.

Authority Partners je globalna softverska kompanija specijalizirana u razvoju poslovnih informacionih sistema, koja već jedanaest godina uspješno posluje u Sarajevu, a od maja 2015. godine i u Tuzli. Ove godine Authority Partners je izbran za trećeg najpoželjnijeg poslodavca u Bosni i Hercegovini, čime se već šesti put zaredom nalazi na listi najpoželjnijih poslodavaca u našoj državi.