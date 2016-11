Austrija bolja od Bosne i Hercegovine u dvorani Mirze Delibašića

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u dvorani Mirza Delibašić u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje se 2018. godine igra u Hrvatskoj odmjerila snage s Austrijom. Slavili su gosti 23:22.

Prvi pogodak na susretu postigla je naša reprezentacija. U prvoj minuti susreta strijelac je bio Marco Tarabochia. Austrija do prvog vodstva dolazi u šestoj minuti susreta. Svoj drugi gol na susretu postiže Bilyk za vodstvo gostiju rezultatom 3:2.

Gol za gol igralo se sve do samog finiša prvog poluvremena. Naša reprezentacija do novog vodstva dolazi u 23. minuti utakmice. Precizan sa sedam metara bio je Marco Tarabochia za vodstvo naše reprezentacije rezultatom 9:8. Golovima Vegara i Nuića dolazimo do najveće prednosti na susretu. Minutu prije kraja prvog poluvremena bilo je 11:8 za izabranike Bilala Šumana. Austrija je uspjela smanjiti preko Maximiliana Hermanna, pa je naša reprezentacija na odmor otišla sa dva gola prednosti (12:10).

Drugo poluvrijeme bolje otvara Austrija. Golovima Webera sa sedam metara i Bilyka dolaze do izjednačenja već u 33. minuti. Do 40. minute igralo se gol za gol, a onda je naša reprezentacija golovima Nuića i Vražalića došla do dva gola prednosti (16:14). Seriju 4:0 potom pravi Austrija i dolazi do 19:16 deset minuta prije kraja susreta.

Golovima Vegara i Vražalića naša reprezentacija se vraća u susret i u 52. minuti Austrija ima samo jedan gol prednosti (18:19). Grahovac je odlično branio u finišu susreta, ali naši reprezentativci nisu uspjeli postići pogodak za izjednačenje. U 56. minuti susreta pogodak na obje strane terena, pa je četiri minute prije kraja bilo 21:20 za Austriju.

Nakon nove sjajne odbrane Grahovca u 57. minuti susreta golom Tarabochije dolazimo do izjednačenja. Dvije minute prije kraja susreta Vražalić postiže pogodak za vodstvo naše reprezentacije rezultatom 22:21, ali je već u narednom napadu izjednačio Jelinek. Austrija trideset sekundi prije kraja dolazi do gola i vodstva rezultatom 23:22. Rezultat se nije mijenjao do kraja susreta.

U našoj reprezentaciji najefikasniji bio je Marco Tarabochia sa šest golova, dok je Vegar dodao pet.

Autor: Radiosarajevo.ba