Arsenal preokretom do pobjede, Kolašinac sjajno iz voleja pogodio za izjednačenje Arsenala (VIDEO)

Arsenal je večeras u 1. kolu grupe H Evropske lige na svom Emiratesu savladao Koeln sa 3:1, uprkos tome što je nakon prvog poluvremena bio u rezultatskom zaostatku.

Ovaj meč trebao je početi u 21:05 sati, ali je prolongiran za jedan sat zbog bezbjednosnih razloga. Koeln je na večerašnjoj utakmici bodrilo oko 20.000 navijača, zbog kojih su domaće pristalice bile prisiljene pričekati sa ulaskom na Emirates. Nakon što se ‘smirila’ gužva, navijači su se smjestili na svoje pozicije na tribini i utakmica je mogla početi.

Odmah na startu, hladan tuš za domaće. Igrao se 9. minut kada je Cordoba pogodio za vodstvo Koelna od 1:0, što je bio jedini gol u prvom poluvremenu.

Arsene Wenger je na poluvremenu odlučio uvesti Seada Kolašinca u igru, što se ispostavilo kao pravi potez. Samo tri minute na terenu bile su potrebne našem reprezentativcu da postigne gol za poravnanje, a učinio je to na zaista sjajan način.

Od ulaska Kolašinca, Arsenal je napokon počeo ličiti na sebe i u 67. minuti je stigao do potpunog preokreta. Ovoga puta strijelac je bio Alexis Sanchez, koji je postigao golčinu koju zaista vrijedi vidjeti.

Do kraja utakmice, Topnici su stigli i do trećeg gola i to preko Hectora Bellerina, koji je u 82. minuti pogodio za konačnih 3:1, a i u ovoj akciji je bitnu ulogu odigrao naš Kolašinac koji je uputio loptu pred gol Koelna.

Arsenal nakon prvog kola vodi u grupi H sa tri boda, Zvezda i BATE imaju po bod dok je Koeln bez bodova.

Autor: SCsport.ba