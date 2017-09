Apokaliptične scene: Uragan Irma uništio Floridu, pojavila se i dva tornada

Slike opustošene Floride obišle su svijet, gdje je najjači uragan u historiji – Irma uništio sve pred sobom. Ulice gradova su poplavljene, drva isčupana, uništeni su vodovi za struju zbog čega je više od tri miliona ljudi ostalo bez struje

Stanovništvo je upozoreno da se ne vraća još uvijek, jer postoji opasnost od bujičnih poplava koje je pohrala Irma.

Uragan je oslabio na kategoriju 2, što znači da je vjetar sada brzine 168 km/h. I dalje ovaj uragan čupa drveće i ulice pretvara u rijeke, piše CNN. Uragan Irma najprije je pogodio Florida Keys, potom otok Marco, a trenutno je pod udarom zaljev Tampa.

Prema prvim procjenama koje je napravio AccuWeather, šteta nastala uraganima Irma i Harvey mogla bi iznositi oko 290 milijardi dolara, odnosno jedan posto američkog BDP-a.

Nacionalni meteorološki centar izdao je nova upozorenja zbog tornada za dijelove Floride, ali i za dijelove države Georgia sve do 11 sati u ponedjeljak po lokalnom vremenu.

Kako javlja CNN, u okrugu Brevard došlo je do pojave dva tornada. Jedan tornado pojavio se u mjestu Mims, a drugi u zaljevu Palm. Iz ureda šerifa u okrugu Brevard poručili su kako upravo zbog ovakvih pojava osobe koje su evakuirane ne trebaju ići natrag u svoje domove, sve dok u potpunosti ne budu van opasnosti.

This is #Florida now. I can only imagine what the recovery efforts are going to be like. #Miami #Irma #HurricaneIrma pic.twitter.com/uet0eo1I7K

— Joseph De La Cruz (@RealJosephDLC) 11. rujna 2017.