Apokaliptične scene u Americi: Nekoliko tornada uništilo više gradova

Američku saveznu državu Iowau pogodilo je nekoliko tornada koji su ostavili za sobom pustoš.

Najmanje 17 ljudi je povrijeđeno, a prouzrokovana je katastrofalna šteta, javljaju američki mediji.

Na internetu su objavljeni zastrašujući snimci tornada, koji su pogodili gradove Marshalltown , Pella i Bondurant.

Povrijeđeno je 10 osoba u Marshalltownu i sedam u jednoj fabrici blizu Pelle.

Najgore je bilo u Marshalltownu, gradu sa 27.000 stanovnika, gdje je tornado čupao krovove sa zgrada, srušio kupolu sa zgrade suda, a oštećena je i lokalna bolnica.

#Iowa (#IAwx) #TORNADO outbreak aftermath: RT@WHOhd: Here is a look at the pile of vehicles in the Vermeer parking lot in #Pella. There are reports of multiple injuries at the plant. pic.twitter.com/9XDrmrMC0J https://t.co/PEcxDvePc0

— Johnny Kelly (@stormchaser4850) July 20, 2018