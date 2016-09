Apel za pomoć porodici Delanović

Ovo je još jedna tužna priča iz naše Krajine, iz mjesta Ponikve, općina Velika Kladuša,a priča je o surovom životu i dugogodišnjoj borbi sa neimaštinom i svim ostalim nedaćama koje je prate a s kojima muku muči porodica Delanović. Mujo Delanović sa suprugom Aldijanom i dvoje maloljetne djece, žive ili bolje rečeno, jedva preživljavaju u maloj trošnoj kućici (ako se to uopšte može nazvati kućom) sa improviziranim krovom koji prokišnjava na sve strane. Kućica ima samo jednu prostoriju u kojoj ova porodica i spava i kuha i boravi…

Oni nemaju vodu niti struju, ali nemaju ni mnoga druga, za normalan život, neophodna sredstva… Bilo je dana kad su bili više gladni nego siti. Valjali su im, kažu, komšije i rođaci, koji su ih s vremena na vrijeme pomagali.

Kako će izdržati ovu nadolazeću zimu ni sami ne znaju.

Mujina najveća želja i potreba jeste malo građevinskog materijala kako bi napravio normalan krov i bar još jednu prostoriju za boravak te kupatilo. Naravno, to je samo želja… On to ne može sam ostvariti.

Zato ovom prilikom apelujemo na sve naše humaniste da se odazovu i ovom apelu za pomoć da posjte ovu porodicu i uvjere se u njihovo stanje, te u skladu sa svojim mogućnostima i pomognu, da obraduju i ovu nejaku dječicu.

Njima je svaka pomoć dobro došla, bilo u namirnicama, odjeći ili građevinskom materijalu.

Porodicu možete kontaktirati na broj telefona 060/344-230 ili 062/735-903. Porodica ima otvoren i žiroračun u Raiffeisen banci : 1613000051856158 na ime Mujo Delanović.

Autor: Cazin-danas.com