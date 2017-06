Anel je zbog ljubavne veze ubijen, zapaljen i ostavljen u šumi

“Mog sina je ubio suprug žene sa kojom je bio u tajnoj ljubavnoj vezi. Siguran sam.”

“Tu, svoju ženu je iskoristio da namami mog sina, a onda su ga u šumi, brutalno pretukli i zapalili. Istog dana je ubica sa ženom i djecom pobjegao iz Srbije”, kaže za “Blic” Ahmo Papić, otac Anela Papića (32) iz Sjenice, čije je tijelo nađeno u subotu u selu Ponorac.

Skrhani bolom, Papići su od subote ujutru na mjestu gdje je nađeno Anelovo tijelo, u šumi između Sjenice i Kladnice, na starom putu ka Ivanjici. Sa njima je policija, tužilac, forenzičke ekipe. Nove informacije stižu iz minuta u minut, svi su usmjereni na potragu za ubicama, ali se još čekaju dokazi.

“Moj sinovi su se u petak oko 9 sati ujutru vratili iz Sombora. Anel je majci rekao da mu spremi kupatilo, a da on ide do grada da se ošiša. Nije ga bilo do 10.30 i tada ga je moja snaha, Anelova supruga, sa kojom ima dvoje djece, prvi put i pozvala na mobilni telefon. Zvonilo je jednom, drugi put do kraja, treći put je bio nedostupan. Tad mi je i rekla da se Anel ne javlja, da ne zna šta je, gdje je… Onda sam ja zvao. Nije bio dostupan. Zvao sam ga do ponoći, čekao da stigne…”, priča Ahmo.

U petak je obišao sve kafane u Sjenici, išao do Nove varoši, misleći da mu je sin zasjeo sa nekim drugovima. Anela, međutim nigde nije bilo.

“Čekao sam ga do ponoći. Onda sam otišao do policije, prijavio da ga nema. Rekli su mi da će tek ujutru doći neki inspektor, da preko noći ne mogu ništa da urade. Bio sam na ulici do tri sata ujutru. Čekao… Onda sam sa mlađim sinom i jednim rođakom ponovo krenuo u potragu. Nisam mogao da sjedim kod kuće”, priča Ahmo, a onda otkriva kakva se ljubavna drama odvijala u njihovoj porodici.

“Moj sin se nekada, prije nego što se oženio, zabavljao sa tom ženom iz Prijepolja. Nastavio je vezu sa njom i kada se oženio, dobio djecu. Kritikovao sam ga stalno zbog toga, nije vrijedilo. I zato sam i pomislio da je sa njom. Krenuli smo starim putem prema Javoru, Ivanjici. I tu u šumi sam ugledao naš “pasat” kojim je i otišao iz kuće. Ušli smo u šumu nas trojica, vidjeli smo da je staklo vozača razbijeno. Onda sam pozvao policiju. Došli su brzo. Oni su i pronašli mog sina… Njegovo tijelo. Bilo je 25 metara dalje od automobila, sa brojnim povredama, oprženom kožom. Umro je u strašnim mukama”, priča Ahmo.

Forenzičke ekipe su, kako kaže, utvrdile da je njegov sin ubijen u petak ujutru između 9.30 i 10.30 sati, znači ubrzo nakon što je krenuo iz kuće.

“Vjerovatno nije ni stigao da se ošiša. Sigurna ga je ta žena namamila, vjerovatno je bila natjerana na to. Policajci kažu da ih je sugurno bilo više, trojica, četvorica napadača. Odmah sam posumnjao da je ta žena razlog, da je reagovao njen muž, sa kojim živi u vanbračnoj zajednici, i koji radi u Njemačkoj. Policija je odmah krenula u potragu za njima, ali kako se ispostavilo, on je i ženu i djecu pokupio još oko 11 sati i otišli su za Njemačku. Tačno u 17.17 su izašli iz Srbije, na prelaz Horgoš”, priča Ahmo.

Ahmo kaže i da je ubistvo njegovog sina prevelika tragedija za njihovu porodicu. Od iznenadnog bola skrhana je Anelova majka, dvojica mlađe braće, njegova djeca, Anelova supruga, koja cijelu situaciju, kako kaže Ahmo, podnosi stojički, iako je znala da je muž vara.

“Sinoć je kod nas bilo 200 ljudi, svi su se skupili da podijele bol sa nama. Ali ništa nemamo, samo čekamo. Čekamo da se završi obdukacija i da sahranimo Anela, i da policija uhvati njegove ubice”, priča Ahmo.