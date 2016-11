Alipašino Polje: Brutalno pretučene dvije žene u prisustvu njihove djece

Incident se dogodio usred dana na Alipašinom Polju, u B-fazi, čemu je svjedočio veći broj ljudi, ali niko im nije pritekao u pomoć, osim jednog muškarca koji je na kraju i sam napadnut.

Dvije sestre (identitet poznat redakciji Faktora) s troje djece na kraju su sa teškim povredama završile u Klinici urgentne medicine (KUM) Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Slučaj je prijavljen i Policijskoj stanici Novi Grad.

– Sestra i ja smo sa djecom šetale ulicom. Pored nas je prošla žena, za koju smo nešto kasnije saznale da stanuje u zgradi blizu mene, i na povodcu je vodila tri psa. U blizini je bio i pas lutalica. Razgovarajući sa sestrom ja sam prokomentirala: Da ih hoće napokon skloniti sa ulice. Naravno, to se odnosilo na psa lutalicu. Nastavile smo hodati, da bi se potom ta žena obrušila na nas. Naprosto je ‘podivljala’. Počela je udarati sestru i vući je za kosu. U tom momentu nismo znale šta nas je snašlo i šta se uopće dešava. Kako sam odreagovala da pomognem sestri, tako je žena počela udarati i mene, vući me za kosu, a potom me je svom snagom udarala po licu. Počela mi je teći krv iz nosa i kroz usta – priča naša sagovornica.

Ovoj nemiloj sceni su svjedočila njihova djeca od kojih je jedno drugi razred osnovne škole, a dvoje su od po dvije i po godine.

– Svemu je svjedočila i veća grupa ljudi. Samo su stajali sa strane i posmatrali šta se događa. Niko nam nije htio priteći u pomoć. Tu se našao i muškarac koji je u jednom momentu pridržavao moje dijete od dvije i po godine. Bile smo potpuno izgubljene. Kako sam se okrenula da uzmem dijete od tog čovjeka, žena me ponovo počela udarati i vući za kosu, da bi me i oborila na zemlju. Pokušavala sam je odgurnuti nogama, ali u šoku više nisam imala snage da se borim. Vikala sam da neko pozove policiju, ali niko nije ništa uradio. Samo su mirno stajali i gledali – nastavlja nam priču.

U međuvremenu tu se pojavio poznanik dvije sestre i pozvao policiju, da bi ga potom napala grupa muškaraca i izudarala ga. Dok se sve ovo dešavalo na ulici, suprug žene koja ih je napala je to posmatrao s prozora i urlao.

– Na kraju smo završile u Hitnoj pomoći, a potom i na KUM-u, pa na Klinici za bolesti uha, grla i nosa. U KUM je došla i ta žena sa suprugom. Gore se nastavila svađati s nama i pokušala nas ponovo udarati. Imala sam osjećaj da ove osobe svi već poznaju, kako u KUM-u, tako i u policiji. Suprug žene koja nas je napala je razgovarao u KUM-u s mojim suprugom i govorio mu nešto u smislu da smo mi nju napale prve, što apsolutno nema veze s istinom. Po povratku iz Kliničkog centra mi smo još jednom bili u Policijskoj stanici Novi Grad. Što se tiče policije, oni su zaista korektno postupili. Pobrinuli su se za djecu, zagrijali su automobil i smjestili djecu unutra, kako ne bi proživljavali dodatnu traumu. Djeca su i sada u šoku, sestra i ja smo u šoku. Rođena sam na Alipašinom Polju, odrasla sam tu, ovakvo nešto mi se u životu nije dogodilo. Prosto ne znam kako ću sutra izaći na ulicu, a da ne doživim ponovo istu scenu. Ne znam ko je žena koja nas je napala, niti znam njenog supruga. Ne znam hoće li sutra možda potegnuti nož ili oružje na nas. To sam rekla i policiji. Objasnila sam da sam u strahu – kaže naša sagovornica.

Redakcija Faktora je imala uvid u fotografije pretučenih sestara, prilikom čega smo se uvjerili da imaju ozbiljne povrede.

– Glava me užasno boli. Djeca ne mogu da se smire nakon svega. Ovo što smo doživjele takoreći ispred kućnog praga je zaista prestrašno – dodaje naša sagovornica.

Autor: Faktor.ba