Aleksandar Vučić: Ne trpam se da štitim RS, neću da nam djeca ratuju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je govorio za RTS o važnim državnim pitanjima, među kojima su bili beogradski izbori, odnos sa SPC, Kosovo, Dan Republike Srpske i politički odnosi sa BiH.

Komentarišući izjavu mitropolita Amfilohija o Kosovu, kada je rekao da politika predsjednika Srbije “vodi izdaji Kosova i Metohije”, Vučić je rekao da su ga riječi mitropolita pogodile i da je bio na ivici da zaplače.

“Pogodilo me lično zato što mislim da nisam to zaslužio. Pošto nisam na vrijeme čuo izjavu patrijarha u Banjoj Luci mislim da sam bio na ivici i suzu da pustim, da zaplačem. Ne želim da sakrijem koliko su me te riječi pogodile, ali ja ne mogu da sakrijem, ja sam običan čovjek. Sve što izgovaraju politički protivnici ja se tome smijem, ali me ovo lično pogodilo”, rekao je predsjednik Vučić.

Dodaje da je najbolji komentar na Amfilohijevu izjavu dao patrijarh srpski Irinej kome veoma zahvaljuje zbog toga.

Kaže da su u Srbiji izgleda najveći rodoljubi oni koji su uspjeli da izgube Crnu Goru, oni u čije je vrijeme proglašena nezavisnost Kosova, oni dežurni rodoljubi koji su spremni da ginu da budu bogatiji.

“Ja nisam spreman da ginemo. Ja nisam plašljiv, ali neću da brinem ne samo za budućnost Danila, Milice i Vukana i vaše djece tako što ću da kažem idi da ratuju, hoću da im sačuvam mir i budućnost”, rekao je Vučić.

Neću da odgovaram mitropolitu Amfilohiju, jer ja neću da odgovaram SPC, neću jer to nije dobro za narod, neću da dijelim narod, rekao je Vučić. Srbijanski predsjednik govorio je i o odnosima sa zemljama u regiji, posebno između Srbije i BiH, te kazao kako želi samo napredak na tom polju.

“Lično sam uložio ogroman napor u to, kao što sam uložio ogroman napor u odnose sa BiH i ne smatram da se jednako vratilo sa druge strane. Ako neko misli da je moguće Srbiju da ponižavate, mogu samo da slegnem ramenima i da se osmehnem. To više nije moguće”, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto nije išao 9. januara u Banja Luku kada je proslavljen Dan Republike Srpske, Vučić je rekao da nije otišao jer je trebalo da ide u New York zbog obaveze ranije zakazane.

“Ima još jedna stvar zbog koje nisam išao ali ne želim o tome da govorim”, rekao je predsednik.

Istaknuo je da se “ne trpa da štiti Republiku Srpsku jer je to posao Milorada Dodika i on to radi na dobar način i to je njegova stvar”.

“Ali da dozvolim da RS bude meta napada i moneta za potkusurivanje, to je u mom društvu nemoguće”, rekao je Vučić.

Autor: Radiosarajevo.ba