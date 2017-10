Alarmantno upozorenje akademika: Čekaju nas temperature kakve još nismo doživjeli

Mnogi ljudi priču o promjeni klime vide kao još jednu ujdurmu svijeta protiv nas. Imam utisak da naši ljudi ne vjeruju svijetu čak i kad se o klimi priča.

I da misle da taj svijet jedino od nas traži da kupi neku njihovu novu tehnologiju za smanjenje klimatskih problema, a zapravo hoće da nam prodaju maglu. Ovo je za “Nedeljnik” izjavio srbijanski akademik Fedor Mesinger.

– Stanovništvo je, nažalost, vrlo malo svjesno šta nam se događa sa klimom. Klima nije više ista kao što je bila. I što prije shvatimo taj globalni fenomen, to bolje za naše društvo – tvrdi on.

Kaže da nas narednih godina čekaju ljetne temperature koje do sada još nismo doživjeli.

– Prije 20 godina za rubriku “Da li znate” u “Politici” pisao sam da je maksimalna temperatura u Beogradu bila, mislim, 40,3. A nedavnih godina dogodile su se temperature iznad 42 stepena. Sve je toplije. Posljednje tri godine, temperatura pri tlu zemlje bila je svake godine viša nego prethodne. To se još nikada nije dogodilo od kada postoje meteorološka mjerenja. To je znak za uzbunu, i to je ozbiljno upozorenje – kaže Mesinger.

Kako navodi, posmatrajući svijet generalno, protekli januar bio je veoma topao.

– Vrijeme je promjenljivo, globalna temperatura postepeno raste i veća je u prosjeku za jedan stepen nego što je bila u predindustrijskom periodu, negdje početkom prošlog stoljeća. A taj jedan stepen je mnogo – kaže on.

Pojašnjava da postoji Pariški sporazum, kojim su se sve ozbiljne zemlje svijeta obavezale da se povećanje temperature ograniči na dva stepena.

– To je veoma urgentan proces, koji je nastao zbog sagorijevanja fosilnih goriva, nafte, prirodnog gasa… I ako ovako nastavimo neće biti dobro za čovječanstvo – poručuje Mesinger.

Autor: Avaz.ba