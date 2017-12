Ahmetović: Takmičili su se ko će uzeti muštuluk Wigemarku

I dalje u fokusu javnosti sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je usvojen zakon o akcizama. Zastupnici su i jučer zasjedali te je devetnaest od ukupno 37 poslanika glasalo za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH kojeg su predložili poslanici Nezavisnog bloka.

Zastupnik Nezavisnog bloka Sadik Ahmetović bio je gost jutarnjeg programa N1 televizije. On je kazao da niko ne zna koj je predlagač seta zakona o akcizama.

“Ovo je prvi put da smo u Parlamentu BiH, zbog teme i odnosa snaga, ostali do 5 ujutro. Ali do 5 ujutro nismo uspjeli saznati ko je predlagač seta Zakona o akcizama. Svi su znali da ga nisu uputili u proceduru koja je po po zakonu. Na prevaru su ga uputili u proceduru, silovali su procedure u Parlamentu BiH i niko nije htio priznati ko je njegov predlagač”, kazao je Ahmetović.

Ahmetović je ispričao da se u prekidu sjednicu insistiralo da se oko 4 sata iza ponoći glasa o setu zakona o akcizama.

“To pokazuje da oni koji vladaju u BiH su imali strašnu potrebu da ovo bude usvojeno. Činilo se da se takmiče ko će uzeti muštuluk od Wigemarka”, rekao je za N1 zastupnik Nezavisnog bloka.

Gost Novog dana je prokomentarisao “kolače i šefa Delegacije EU u BiH Larsa Gunnara Wigemarka”.

“Ne treba kriti da su bili kolači. Jedini je Šemsudin Mehmedović promijenio mišljenje. Ostale kolege koje su sjedili s Wigemarkom nisu promijenili mišljenje. Ja nisam ni znao zašto nas je zvao. Volio bih da nas je zvao da se riješe pitanja ljudskih prava, pitanje dvije škole pod jednim krovom, pitanje izučavanja bosanskog jezika u RS…”, ispričao je Ahmetović.

On smatra da bi ‘Wigemark trebao raditi svoj posao, a ne da mu prirotiet bude da zastupa interese banaka.’

“Kod nas kada neki stranac dođe, ako ga u njegovoj zemlji niko ne zna, kod nas postane prvi čovjek BiH i svi mu se dive šta on kaže i predloži što naravno ne može biti svaki put u interesu građana BiH. To su razlike u pogledima i interesima koji dolaze iz raznih zemalja svijeta. On ne radi ovdje svoj posao. Njegov posao je promoviranje evropskih vrijednosti i njihova uspostava, a nikako interesi banaka koji trebaju plasirati višak novca u BiH pri tome da se novac pri vraćanju kredita uzme od građana BiH. On je predstavnik EU koji ne radi dobro svoj posao. Nije on EU”, rekao je Ahmetović.

Zastupnik NB-a je podsjetio daje Lars Gunnar Wigemark često u posjeti kod Dodika.

“Nakon referenduma Dodika jedan dio zvaničnika je bojkotirao Dodika, a Wigemark je sutradan otišao u Banjaluku. Niko ne zna šta mu je kazao. Možda je to bila podrška onome što stvara probleme u BiH. Nismo vidjeli da je bilo bolje BiH nakon tog susreta ili da se Dodik povukao”, mišljenja je Ahmetović.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentu BiH je prokomentarisao ponašanje Šefika Džaferovića i Borjane Krišto, odnosno jednu vrstu savjetovanja zvaničnika SDA, HDZ-a i SNSD-a u pauzama sjednica.

“Predsjednik SDA Bakir Izetbegović govori u Beogradu i brani se od Čovića i Dodika, a u Parlamentu BiH imate taj skup stranaka koji usvoje zakon koji treba njima u ovom trenutku, a ne građanima. Ono što njima treba nemaju problem da se dogovore, a ono što treba BiH ne mogu napraviti ni ozbiljno kulturno umjetničko društvo na nivou BiH, a da ne govorim o borbi protiv korupcije, pravnoj državi, stabilnim institucijama… Prave državni sistem za sebe dok građani u BiH imaju samo štetu od takve vrste vladanja i uspostave takvog sistema”, izjavio je Ahmetović za N1.

Centralna izborna komisija je nedavno objavila imovinske kartone zvaničnika koji su napravljeni uoči prošlih općih izbora. Prema prikazanom stanju čini se da su neki političari siromašniji od građana BiH, iako imaju enormno visoke plate.

“Treba konačno usvojiti zakon o porijeklu imovine i da političari moraju biti prvi kojima će se imovina preispitati. To bi bio pravi put i da znamo ko je na legalan način stekao što ima, a ko i kako može opravdati imovinu koja nije u srazmjeri s prihoda u zadnjih 30 godina. Zato ta struktura štiti i pravi sistem za sebe, da se ne može ući u proces provjere imovine, a da ne govorimo o eventualnim kaznama koje su normalne u svim zemljama kada ne može objasnit iodakle vam sva imovina. U Evropi ako ne opravdate jedan mali račun morate podnijeti ostavku. A kod nas je normalno da ljudi ispred vas kradu novac, a država nema mehanizme da se tome suprotstavi”, smatra Ahmetović.

Gost Novog dana se osvnruo i na promjenu stava o akcizama zastupnika Saveza za bolju budućnost.

“Fahrudin Radončić je obišao cijelu BiH, imao savjetovanje po većim gradovima. Na svakom mjestu je rekao da će biti protiv akciza, da to ne treba usvojiti, da je to predizborna kampanja, da je to za SDA… Čak je i potpredsjednica koju su predstavili i znam da je profesor na nekim Univerzitetima gdje predaje oblast iz ekonomske nauke, prvo govorila kako akcize ne treba usvojiti, a nakon 15 dana je promijenila mišljenje. Kada vam stručnjak promijeni mišljenje zbog interesa politike to je problem. Oni koji nemaju principe mijenjaju stavove. SBB je u sukobu sa SDA, odnosno Radončić i Izetbegović, a oni su glasali za sve što je htio Bakir Izetbegović. Ako se vratite nazad, dobit ćete takav rezultat”, izjavio je Ahmetović.

Zastupnik NB-a je ponovio da će građani BiH iduće godine dobiti lančano poskupljenje namirnica, ali da građani bez obzira na to na sve gledaju pasivno.

“Nema javnog bunta što bi moglo korigovati jedan dio politika u BiH. Nemamo institut vanrednih izbora, a to bi vjerovatno podstaklo i bunt građana ili njihov stav o procesima. Obzirom da nemamo vanrednih izbora imate jedan stav građana koji je normalan, “šta god kažem i izađem na ulicu ne možemo ih promijeniti za četiri godine”. Zato treba mijenjati izborni zakon i dati mogućnost da se mogu promijeniti prije isteka mandata”, kazao je Ahmetović.

Prijedlog Nezavisnog bloka o izmjenama i dopunama Izbornog zakona jučer je dobio podršku u Zastupničkom domu PS BiH. 21. decembra će biti razmatran prijedlog Zakona i izmjenama i dopunama Izbornog zakona od strane Hrvatskog narodnog sabora.

“Po prijedlogu HNS-a glas kardinala Vinka Puljića je manje važnan od glasa nekog ko živi u Širokom Brijegu samo zato jer karidnal Puljić živi u Sarajevu”, prokomentarisao j Ahmetović.

