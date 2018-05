Agresivna djevojka na protestima u Berlinu provocirala policajca kratkim udarcima, on joj brutalno uzvratio

Demonstracije na Praznik rada u Berlinu, protekle su relativno mirno, ali je u jednom trenu sukob policije i civila bio na samoj ivici.

Kako je zabilježila novinska agencija Ruptly, u naselju Krojzberg u Berlinu, nakratko je došlo do okršaja ove dvije strane. Jedna djevojka je upala u raspravu sa policajcem koji je stajao u liniji, pod punom opremom za razbijanje demonstracija. Djevojka je vikala na njega i lupkala mu u šljem, u jednom trenu došo je i do gurkanja, a ono što je on uradio nakon toga pokrenulo je lavinu komentara na društvenim mrežama. O čemu se radi, pogledajte u videu.

Inače, oko 4.000 ljudi jučer je izašlo na ulice Berlina, protestvujući zbog sve manjih prava radnika i veće razlike između bogatih i siromašnih. Srećom, demonstracije su ovdje protekle mirno, što se ne može reći za Pariz i Atinu.

Autor: Telegraf.rs