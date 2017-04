ADNANA NEZIROVA JE TEŠKO NADMAŠITI! Ovakav nevjerovatan nastup još niste čuli! (VIDEO)

U četvrtom duelu borili su se Elvis Bakterović i Adnan Nezirov. Elvis se u prvoj pjesmi predstavio numerom “Sila Kale Bal” koju izvodi Šaban Bajramović, dok je Adnan odabrao pjesmu Šabana Šaulića “Tajna želja”.

Poslije prvog pjevanja glasovi su bili u korist kandidata broj jedan, međutim situacija se brzo izmijenila.

Tokom druge pjesme kandidata broj jedan, “Dama” od Ajnura Serbezovskog, Jelena Karleuša se nije suzdržala te je zaigrala, a zatim je Adnan svojim vokalom oduševio žiri u pjesmi “Neka si srećo” Šerifa Konjevića!

Krajnji rezultat je bio sedam prema šest u korist Adnana Nezirova, koji je sebi osigurao mjesto u trećem krugu!

Autor: E-turneja.com