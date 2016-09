ADNAN ĆATIĆ: Ne bojim se zatvora, podmeću mi gluposti!

– Situacija je ista kao i prije šest mjeseci. Moj slučaj je, izgleda, i dalje negdje u ladici u laboratoriju u Kelnu i zaista mi nije jasno šta se čeka s B-uzorkom. Ova priča u vezi sa mojim mogućim odlaskom u zatvor, najveća je glupost koju sam čuo posljednjih mjeseci. To je glupa priča.

To je u ekskluzivnom razgovoru za “Dnevni avaz” kazao bokser Adnan Ćatić, alijas Feliks Šturm (Felix Sturm, 37), nakon što je jučer svjetskom bokserskom scenom protutnjala vijest da je protiv svjetskog bokserskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po WBA verziji pokrenuta istraga zbog korištenja nedopuštenih stimulativnih sredstava i da mu prijeti zatvorska kazna u maksimalnom trajanju od tri godine.

Sudska parnica

Njemački dnevnik “Sport Bild” prvi je pokrenuo ovu priču, a navodi se kako će, u slučaju da Ćatić bude proglašen krivim, poraženi ruski bokser Fjodor Čudinov pokrenuti sudsku parnicu sa zahtjevom za naknadu finansijske štete koja mu je uzrokovana porazom u borbi za naslov svjetskog prvaka.

– Moji advokate rade na tome već nekoliko mjeseci. Sud u Kelnu nema nikakve veze s ovim, kako su pojedini američki, njemački i mediji iz regiona prenijeli vijest. Ja sam šampion i niko mi to ne može oduzeti. Moj advokatski tim, Amerikanac i Nijemac, svakodnevno pritišću laboratorij i tužilaštvo u Kelnu da nam pokažu taj famozni sporni A-uzorak, ali oni to zataškavaju. Znam da se Njemačka boji da će B-uzorak biti negativan, zato svako malo mediji nešto pišu protiv mene – kaže Ćatić.

Još jednom smo se tokom razgovora dotakli mogućeg odlaska Ćatića na izdržavanje zatvorske kazne. Podvukli smo da je korištenje dopinga u Njemačkoj zakonom kažnjivo od decembra 2015. godine. Adnan je potpuno mirno odgovorio:

– Njemački mediji vole pretjerivati i praviti glupe priče. Kada je bokser Lukas Braun (Lucas Brown) u duelu protiv Ruslana Čagajeva saznao da je pozitivan, za 12 dana dobio je tu informaciju. Meni nisu u stanju ni da jave, evo, pet mjeseci. I pored konstantnih zahtjeva mojih advokata, odgovora nema.

Ćatić je pojasnio i mogući odlazak u pritvor, jer mu prijeti zatvorska kazna u maksimalnom trajanju od tri godine.

– Molim vas, pustite te priče… Ma, kakav zatvor. Odmah da kažem, jednom njemačkom bokseru su početkom godine pronašli punu vitrinu nedozvoljenih sredstava koje je koristio. I znate li koliko je dana proveo u zatvoru!? Nijedan! Kada mediji u Njemačkoj nemaju šta senzacionalno da pišu, onda se sjete Šturma, jer znaju da sam gore omiljen, da me svi vole i da će svi kupiti novine da vide šta se to piše – kaže Ćatić.

Naš bokser s njemačkim pasošem, koji je prošle sedmice napustio Keln i sa porodicom se vratio da živi u Bosni i Hercegovini, u Blagaju, pojasnio nam je i optužbe da je Čudinov pokrenuo sudsku parnicu sa zahtjevom za naknadu finansijske štete.

Uskoro povratak

– Da vam iskreno kažem, i Rusi su odustali od cijele priče, jer nisu imali novac da plate advokate. Shvatam i ruske novinare, koji moraju nešto pisati, ali su se i oni pomirili s tim da je cijeli ovaj moj slučaj podmetnut i da je sve čista laž – kaže Ćatić.

Zanimalo nas je namjerava li se Ćatić vratiti u ring i kada to planira. Za naše čitaoce je otkrio:

– U ring se planiram vratiti u aprilu ili maju naredne godine. Prvo trebam operisati lijevi lakat. Gdje će to biti, još nisam odlučio, ali vjerovatno u Njemačkoj. Bez obzira na odluku da sam pozitivan, moji advokati su rekli da mogu boksati. I dalje sam prvak svijeta i vodim se kao šampion. I hvala svima na podršci.



Gdje je nestao test urina?

Ćatić naglašava da je sjedište WBA na Panami, odakle je dobio samo papir u kojem se navodi da je suspendiran zbog pozitivnog testa urina, ali da nema druge dokumentacije.

– Mene zanima šta se desilo sa mojim testom urina pa je tako dugo trebalo da se izvrši analiza. Zanima me i ko je pregledao test urina, ko su te osobe. Iz WBA odgovora još nema. Čudinove rukavice su preko noći nestale. To je druga stvar pored one dokumentacije koja me brine. Moj advokatski tim tražio je da se te rukavice, također, provjere, ali njih nema. Nestale su. Zar nije sve čudno – rekao je Ćatić.