Adisa Bašića usmrtio grom, dvoje djece ostalo bez oca: U džepu imao mobitel i nekoliko eksera

Tragedija se dogodila u nedjelju oko 16 sati u naselju Piljužići na jednoj njivi. Prema riječima članova porodice, on je prije nevremena koje se nadvilo nad ovaj kraj otišao da pomogne komšiji na utovaru bala slame na traktor, da ne pokisnu.

Velika tuga vlada u tešanjskim naseljima Bobare i Piljužići, nakon što je u nedjelju grom usmrtio 40-godišnjeg Adisa Bašića. U Bobarama za sinom Adisom Bašićem žale njegovi roditelji Safet i Siba i brat Elvis, a u susjednom naselju Piljužići za suprugom i ocem plaču supruga Mirela, kćerka M. B. (16) i dvogodišnji sin D. B, piše “Avaz“.

– Još ne mogu da dođem sebi. Volio sam ga kao brata. On mi je bio sve, rođak, moja uzdanica. On me je nagovorio da sebi počnem graditi kuću, da imam svoj dom. Takvih ljudi malo je na bijelom svijetu. On se rodio u selu Bobare, a prije dvije godine uselio se u novu kuću u Piljužićima. Imao je skladan brak i krasnu djecu i svakome je htio pomoći. Jedno vrijeme radio je u Kloteksu, a u isto vrijeme je nabavio dvije krave i sagradio štalu. Ništa mu nije bilo teško raditi – kaže Adisov rođak Hamid Bašić.

Prema prvim informacijama, nesretni Adis u rukama je držao vile, pa se sumnjalo da je to privuklo grom, međutim, ispostavilo se da to ipak nije tačno. U džepu je imao mobitel i nekoliko eksera. Dženaza Adisu obavljena je jučer na mjesnom mezarju Bobare kod Tešnja.

Autor: Avaz