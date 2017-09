Aca Lukas progovorio o napadu na bivšu ženu, evo šta se zapravo dogodilo

Aca Lukas danas je navodno pretukao bivšu suprugu Sonju Vuksanović, koja je sa povredama u predjelu glave otišla u Urgentni centar.

Lukas je neko vrijeme poslije incidenta bio nedostupan, budući da se nalazi u Cirihu, ali dao je ekskluzivnu izjavu za Blic.

– Došao sam u stan kako bih vidio Viktoriju. Trebalo je da je vodim u Zoološki vrt, ali nisam stigao jer mi je kasnio let. Sonja i ja smo počeli da se svađamo. U zučnoj raspravi, ja sam krenuo da stavim sebi kafu, bili smo u stanu. Ona je uzela šoljicu i gađala me. Nakon toga ja sam je šutnuo u nogu. Znači, ona je mene prva napala. To je sve. Niko me nije hapsio na aerodromu. Inače, danas sam slučajno u njenom telefonu vidio poruku od njene advokatice da je jedino preostalo da me izazovu da je napadnem. Šta više da kažem, sve je jasno… – rekao je Lukas.