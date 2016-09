ACA LUKAS HRVATIMA: Ja sam Srbin, boli me k… za ustaše i četnike

Aca Lukas je za srbijanski Kurir napisao otvoreno pismo upućeno Hrvatima, koji su pokrenuli peticiju da se zabrani njegov koncert na Rujan festu 24. septembra u Zaprešiću.

Zbog prijetnji, uvreda i loših komentara, između ostalog i da su građani Zaprešića izloženi teroru najgorih turbo folk pjevača iz Srbije, u koje spadaju Lukas i Saša Matić, pjevač je bio prinuđen da otkaže svoj nastup, piše Kurir.rs.

– O daljim koracima u vezi s koncertima u Hrvatskoj ću razmisliti. Da se razumijemo, ovim potezom ću razočarati hiljade i hiljade fanova u toj državi, ali tamo gdje generalno nisam dobrodošao naravno da neću ni ići.

Ne iz straha, nego iz principa. Ipak, tamo gdje su toliko protiv mog dolaska i još kad u medijima dobiju takvu podršku među običnim svijetom i pritom me bezočno klevetaju, nazivajući me četnikom ili ne znam kako, ne vidim nijedan razlog da se tamo nađem. Žao mi je što je tako, isključivo i samo zbog publike koja me zaista voli i razume – započinje Lukas svoje otvoreno pismo i naglašava da se u svakoj zemlji ponosno predstavljao kao veliki Srbin.

– Znate, za razliku od mnogih, ja sam u svakom dijelu stare Jugoslavije uvijek s ponosom Srbin i nisam mijenjao po potrebi mjesto rođenja, opredjeljenje, nacionalnost ili vjeru. Imam svoj stav u vezi sa svim ružnim događajima koji su nas sve snašli od 1990. pa naovamo, ali ga javno ne iskazujem jer sam pjevač. Sigurno da vam se moje mišljenje ne bi dopalo jer je dijametralno suprotno od vašeg, što nije ni čudno jer sam Srbin i s ponosom volim svoju zemlju, kao i vi vašu.

Isto tako se nikada, opet za razliku od mnogih, nisam ulagivao i pričao ono što bi ljudi možda voljeli da čuju i time pokušao da ih pridobijem. Mrzim licemerje! Ljude sam upravo fascinirao svojim uvijek istim stavom, a najviše pjesmom i zabavom, zato su moji nastupi i u Hrvatskoj najposećeniji. Budite sigurni da bi tako bilo i na Rujan festu – piše Aca.

On ističe da ne spada u grupu umjetnika koji vode dvostruki život: u Hrvatskoj pljuju sve srpsko, a u Srbiji sve hrvatsko.

– Očigledno je da ovi drugi više vole one koji kada iz Srbije dođu da pjevaju u Hrvatsku, kažu da pjevaju na svom maternjem hrvatskom, a kada se vrate u Srbiju, prave viceve i sprdaju se na vaš račun. Znate, ja nisam takav! Ja pričam i pjevam isključivo na srpskom. Četnik nisam, a ni partizan, a ni ustaša. I eto moje omiljene reči jer me boli ku.ac za sve njih zajedno! Ja širim ljubav pjesmom. To sam isto rekao i kada su me u Srbiji napali zbog hrvatskog dresa i opet bih to uradio. I dalje ću, kada ne igra Srbija, navijati za Hrvatsku, ne da bih se nekom dodvorio kao što to rade mnogi, nego jednostavno zato što imam puno poznanika i prijatelja među hrvatskim fudbalerima i bivšim i sadašnjim i oni će mi uvijek biti bliži od nekog Ronalda – kaže Lukas.