A gdje drugdje nego u Rusiji: U auto ih se uguralo njih 17-ero (VIDEO)

Grupica Rusa koji su i, kako se čini, poslovni kolege, izveli su poduhvat za pamćenje. Oni su naime željeli vidjeti koliko će ih se moći ugurati u prastaru limuzinu…

Prema zakonu, u automobil na snimci stane četvero do petero ljudi. No, to je Rusija i naravno da je u automobil stalo čak, pazite sad – 17 ljudi. I jedna harmonika. Bez harmonike ne može.

Autor: 24sata.hr