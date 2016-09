19-godišnji Stjepan nožem ubio majku i oca pa sjeo kraj njih i zapalio svijeću: Ja sam to morao…

Supružnici Mirica (52) i Stjepan (59) Štimac pronađeni su mrtvi u četvrtak oko 12.30 sati na podu svoje obiteljske kuće u mjestu Skender Brdo nadomak Pokupskog. Kako se nisu odazivali na pozive svoje kćeri Štefanije Poje koja ih je od srijede popodne, prema riječima mještana, pokušavala dobiti telefonom, nije bilo druge nego da se na njihovu adresu stanovanja pošalje policija, piše Jutarnji.hr.

Prema informacijama s mjesta događaja, u srijedu tijekom prijepodneva ocu i majci brutalno je nožem u rastrojenom stanju nakon kraće prepirke presudio sin Stjepan (19).

Bilo je zaključano

– Mirina i Štefova kći je lupala na vrata kuće. Nije mogla unutra. Bilo je zaključano. Obilazila je oko kuće, po dvorištu i provirivala kroz prozor. Ništa joj nije bilo jasno. No, u jednom je trenutku vidjela obrise. Na stoliću u jednoj od soba bila je zapaljena svijeća. To joj je izazvalo dodatni nemir pa je otrčala do prvih susjeda s kojima je također u rodu. U potrazi za ocem i majkom okrenuli su nekoliko brojeva telefona, pa i onaj u lokalnoj trgovinici u koju su odlazili svako jutro. Ali, u četvrtak ujutro po špeceraj nisu otišli. Svi su joj redom govorili da su njezinu mamu i tatu vidjeli u srijedu posljednji put – priča za Jutarnji list jedna od shrvanih rođakinja obitelji Štimac.

To je bio alarm da se pozove policija koja im je rekla da će brzo doći i da ništa ne diraju.

– Prizor koji su zatekli bio je jeziv, a pokraj mrtve Mire i njezina Štefa sjedio je sin. Šogor ga je pitao što je to učinio, a on mu je tupa pogleda i potpuno indiferentno odgovorio: “Ja sam to morao!” Dalje nije bilo nikakvog dijaloga jer su Stjepana opkolili policajci i stavili mu lisice – dodala je rođakinja koja još ne može vjerovati da je živote Mire i Stjepana ugasio njihov najmlađi sin kojemu su dali sve u životu.

Kako smo neslužbeno doznali, nakon ulaska u kuću i kraćeg dijaloga s ubojicom istražitelji su u moru dokaza, na podu prostorije u kojoj je sjedio 19-godišnjak, našli zakrvavljen novčanik njegova oca. Upućeni u problematiku spekuliraju da je upravo novac motiv zbog kojega je Stjepan Štimac ubio svoje roditelje. Oni su živjeli skromno od poljoprivrede, a Stjepan je prije nekoliko mjeseci prestao s radom. Mještani kažu da je radio u obližnjoj tvornici u Pisarovini, ali je zbog neslaganja u toj radnoj okolini napustio posao. Nisu sigurni, međutim, je li otkaz dao ili ga je dobio.

Gledali ga s gnušanjem

On je jedno od troje djece ubijenih supružnika. Osim njega i kćeri koja je mjesto digla na noge u potrazi za ocem i majkom, supružnici imaju i najstarijeg sina koji, tvrde mještani, već neko vrijeme živi u Njemačkoj kamo je otišao trbuhom za kruhom te se oženio i osnovao obitelj.

– Sigurno je bio drogiran jer ovakvo što ne bi normalan čovjek učinio ni svom susjedu, a kamoli roditeljima. S mamom i tatom je bio u korektnim odnosima. Nisu se svađali, a kada je prije nekoliko godina mali Štef teško stradao u Cerju na motoru, dugo se oporavljao po bolnicama i financijski je roditelje taj oporavak doveo do ruba egzistencije. No, za sinovljevo zdravlje, kako bi opet prohodao, nisu škrtarili. Pronašli su mu najbolje liječnike. Znate, Mira mi se prije nekoliko dana požalila da joj je sin postao čudan te da posljednja dva dana po cijele noći hoda po sobi naprijed-natrag. Nikome nije bilo jasno što mu je pa je rekla da ga mora voditi doktoru jer to naprosto nije normalno – ispričala nam je druga članica uže obitelji Štimac. Otkad je nezaposlen, Stjepan je pomagao roditeljima u šumi, ali to je činio samo na zamolbu i kada mu se dalo.

Skromna obitelj

Mještani i članovi obitelji zgranuti su nezapamćenom tragedijom u njihovu mjestu i s gnušanjem su gledali 19-godišnjaka dok ga je policija, nakon što su obavili rekonstrukciju zločina, uvodila u službeno vozilo i odvela na kriminalističku obradu. U kući se do kasno u noć obavljao očevid kako bi se ustanovile točne okolnosti događaja i prikupili svi korisni tragovi. Mještani Skender Brda ističu da je riječ o skromnoj obitelji. Nakon kriminalističkog istraživanja i obrade osumnjičeni Stjepan Štimac bit će priveden pritvorskom nadzorniku.

Autor: Jutarnji.hr